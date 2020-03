Nauka zdalna, nauka w domu, zdalna klasa, do tego uczniowie i studenci muszą przywyknąć w pierwszej połowie roku 2020. Sytuacja nie sprzyja spotkaniom bezpośrednim, dlatego trzeba korzystać z cyfrowych pomocy naukowych. Oto dobre narzędzia do zdalnego nauczania.

Narzędzia do zdalnej nauki w domu

Na trochę wolnego nikt narzekał nie będzie. Dwa tygodnie na kwarantannie w domu można poświęcić na rozrywkę, ale co potem? Jasne, że niektórym nawet rok wolnego nie wystarczy, ale semestr trzeba zaliczyć, sesję zdać i iść dalej. Długie przestoje nie służą nikomu.

Fajnie było pooglądać nowości na Netflix i pograć w dziesiątki przecenionych gier, ale powoli trzeba się brać do nauki. Poniższe programy i narzędzia mogą Wam w tym pomóc.

PS. Tutaj znajdziesz dobre darmowe programy do wideokonferencji.

Google Classroom - zdalna klasa, wygodna nauka w domu

Google Classroom - strona główna

Google Classroom to pierwsze i najważniejsze narzędzie w tym zestawieniu. Wchodzisz na stronę classroom.google.com, klikasz "+" w prawym górnym rogu i jeśli jesteś nauczycielem wybierasz opcję utwórz zajęcia, a jeśli jesteś uczniem klikasz: dołącz do zajęć. Tutaj zdecydowanie więcej pracy leży po stronie nauczycieli, bo sam udział w lekcjach jest bardzo prosty. Uczeń musi tylko podać odpowiedni kod i tyle.

Potencjał Google Classroom jest jednak ogromny. Materiały można z łatwością dzielić na lekcje, a do każdej z nich dodawać potrzebne załączniki. Nauczyciel bez problemu sprawdzi wiedzę, wystawi oceny i bez problemu doda komentarze. Wszystkie osoby mogą się też komunikować na czacie.

Dostępna jest zarówno wersja na komputer, jak i program na telefony.

Ile osób może korzystać z Google Classroom jednocześnie (G Suite for Education)?

maksymalnie 1000 osób (uczniów i nauczycieli łącznie)

(uczniów i nauczycieli łącznie) w tym maksymalnie 20 nauczycieli

Hangouts Meet - spotkania na odległość

Google Hangouts Meet - strona główna

To znakomite narzędzie do wieloosobowych spotkań, zarówno szkolnych, jak i firmowych / biznesowych. Co prawda Hangouts Meet to część płatnego pakietu G Suite, ale do utworzonych spotkań można dołączać za darmo. Hangouts Meet to bardzo dobra i łatwa w obsłudze aplikacja do wideokonferencji, która może przydać się w czasie zdalnej nauki w domu. Żeby dołączyć potrzebny jest tylko kod (lub link). W dodatku spotkania można nagrywać i archiwizować lub strumieniować na żywo.

Ile osób może łącyć się jednocześnie w Hangouts Meet?

maksymalnie 250 osób

Microsoft Teams - wirtualne klasy i nie tylko

Microsoft Teams - strona główna

Microsoft Teams to dojrzała i zaawansowana platforma do komunikacji internetowej, z której standardowo, codziennie korzysta około 30 milionów ludzi. Obecnie, gdy zaistniała konieczność organizowania nauki i i pracy zdalnej, liczba ta wynosi około 45 milionów - każdego dnia! Teoretycznie jest to narzędzie projektowane głównie z myślą o zarządzaniu projektami w firmach, ale w praktyce nadaje się idealnie również do tworzenia wirtualnych klas i zdalnego nauczania.

Spójrzcie tylko na ten film z kanału Microsoft dla Biznesu:

Możemy prowadzić dyskusje, aranżować spotkania online wideo i audio, przesyłać załączniki itp. Nie będzie też zaskoczeniem, że usługa integruje się z pakietem Office 365, który też ma duży potencjał do tworzenia treści do celów grupowego nauczania przez internet.

Ilu uczniów może być w klasie Microsoft Teams?

maksymalnie 200 uczniów

maksymalnie 5000 zespołów (grup)

Udostępnianie plików za darmo, do wielu osób

Przesyłanie dużych plików, dokumentów, zrzutów ekranowych i grafik to nieodzowna część nauki. Nie ma potrzeby tłumaczyć, że sprawne udostępnianie plików jest ważne dla uczniów i nauczycieli.

Te usługi pomogą wam przesyłać pliki:

Są to popularne, ale oczywiście nie jedyne usługi do przesyłąnia i udostępniania plików wielu osobom.

Quizlet - zdalne testy w postaci quizu

Quizlet - strona główna

Quizlet to doskonały przykład na to, że nauka może być szybka, efektywna i jednocześnie całkiem ciekawa. Wystarczy, że wiedzę będziemy przyswajać w postaci quizu. Tutaj ponownie jedna osoba (nauczyciel) tworzy treści, a reszta osób dostaje link do gotowego testu-quizu. Może on obejmować poznanie informacji (np. zwrotów w jakimś języku obcym), następnie sprawdzenie wiedzy oraz jej praktyczne wykorzystanie.

Inne przydatne narzędzia do zdalnej komunikacji:

Zoom - wideokonferencje za darmo do 100 osób, maksymalnie do 500 osób

WhatsApp - powszechnie używany czat wideo, audio i tekstowy

Skype - inna popularna aplikacja do połączeń wideo

Slack - komunikacja w zespole (projekty)

