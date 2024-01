Abonament RTV obejmuje telefony. Wyrok NSA to potwierdza

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który może nie spodobać się wielu Polakom. Otóż osoby oglądające telewizję lub słuchający radia przy wykorzystaniu telefonu, tabletu czy komputera, powinny opłacać abonament radiowo-telewizyjny.

Abonament RTV to jedna z opłat, do uiszczania których zobowiązana jest większość polskiego społeczeństwa. Niewiele jest bowiem gospodarstw domowych, w których nie ma urządzeń umożliwiających odbiór sygnału telewizyjnego czy radiowego. Okazuje się, że pod tym kątem może być jeszcze "gorzej", bowiem podstawą do opłacania abonamentu RTV może być nawet korzystanie z komputera lub telefonu.

Jak podaje Rzeczpospolita, Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie konieczności uiszczenia abonamentu RTV przez użytkowników telefonów komórkowych, komputerów i tabletów (sygn. akt II GSK 94/20). Podstawą do wydania wyroku była kontrola przeprowadzona w jednej z firm, gdzie telewizję oglądano na monitorze podłączonym do komputera. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie doszedł do wniosku, że obowiązek opłacania abonamentu dotyczy osób, które korzystają z telewizora, radia, radia samochodowego, radiomagnetofonu czy wieży stereo z radiem, nie zaś z komputera czy monitora. Zgadza się to również z informacjami zawartymi na stronie internetowej Poczty Polskiej.

Abonament RTV za komputer

WSA w Warszawie zaznaczył, że rozwój technologii, w tym internetu, umożliwia oglądanie telewizji czy słuchanie radia za pośrednictwem internetu. Jednocześnie podkreślono, że ustawa o opłatach abonamentowych nie przewiduje rejestracji i opłat urządzeń, które powstały w wyniku rozwoju nowych technologii.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z poglądem WSA, jakoby z przepisów wynikało, że: "osoby oglądające telewizję bądź słuchający radia za pomocą komputera, telefonu komórkowego bądź też tabletu oraz innych urządzeń nie wymienionych w ustawie o opłatach, nie są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego".

NSA stwierdził, że opłatę abonamentową pobiera się w celu umożliwienia "realizacji misji publicznej". Jest ona powiązana z możliwością korzystania z publicznego radia i telewizji, a nie z faktycznym wykorzystaniem tej możliwości na określonym typie urządzenia.

Możliwe więc, że niebawem Poczta Polska będzie częściej upominać się o abonament RTV od osób i firm, które faktycznie nie korzystają z odbiorników telewizyjnych czy radiowych. Warto więc wiedzieć, ile wynosi abonament RTV w 2024 r.