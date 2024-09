Abonament RTV w 2025 r. Ile kosztuje i kto nie musi płacić?

Abonament RTV ciągle obowiązuje, więc opłacanie go to konieczność. Jednak obowiązek ten nie dotyczy każdego. Jak wobec tego kształtują się stawki abonamentu RTV w 2025 r. i w jaki sposób można zaoszczędzić na nim? Jednocześnie chcemy wyjaśnić, kto nie musi płacić abonamentu RTV.

Wydatki związane z posiadaniem telewizora to nie tylko zużycie prądu. To, ile energii zużywa telewizor zostawia pole do oszczędzania. Kolejnym wydatkiem jest abonament. Ile wyniesie abonament RTV w 2025 r. i kto nie musi za niego płacić? Stawki abonamentu RTV w 2025 r. są takie same, co stawki w 2024 r. W praktyce oznacza to, że posiadacze radioodbiorników zapłacą 8,70 zł za jeden miesiąc. W przypadku odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych, opłata abonamentu RTV w 2025 r. wyniesie 27,30 zł miesięcznie. Co ważne, nie są to wartości stałe i można uzyskać rabat.

Abonament RTV 2025: jak zaoszczędzić?

Żeby nieco zaoszczędzić na abonamencie RTV, należy opłacić go z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Właśnie w ten sposób można uzyskać rabat.

Abonament RTV za radio w 2025:

8,70 zł za 1 miesiąc;

16,90 zł za 2 miesiące (czyli 8,45 zł za miesiąc);

25,10 zł za 3 miesiące (czyli 8,37 zł za miesiąc);

49,60 zł za pół roku (czyli 8,27 zł za miesiąc);

94 zł za rok (czyli 7,83 zł za miesiąc).

Słowem: dokonując wpłaty za 12 miesięcy z góry, abonament RTV za radio wyniesie 94 zł. W przypadku opłacania abonamentu każdego miesiąca przez cały rok, ta kwota wynosi 104,40 zł.

Abonament RTV za telewizję i radio w 2025:

27,30 zł za 1 miesiąc;

53 zł za 2 miesiące (czyli 26,50 zł za miesiąc);

78,70 zł za 3 miesiące (czyli 26,23 zł za miesiąc);

155,70 zł za pół roku (czyli 25,95 zł za miesiąc);

294,90 zł za rok (czyli 24,58 zł za miesiąc).

Oznacza to, że jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, to za cały rok zapłaci 327,60 zł. Jeżeli dokona wpłaty za okres 12 miesięcy z góry, to kwota zmniejsza się o rabat i i wyniesie 294,90 zł.

Abonament RTV w 2025: kto nie musi płacić?