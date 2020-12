Nowe, mobilne procesory AMD i karty graficzne Nvidii zbliżają się coraz większymi krokami. Wraz z nimi pojawią się także nowe laptopy dla graczy – wiemy, że takie konstrukcje ma w planach firma Acer.

O nowych procesorach AMD pisaliśmy już jakiś czas temu – w planach producenta jest kilka modeli, które będą bazować na architekturze Zen 3. Mamy też pierwsze informacje o mobilnych kartach GeForce RTX 3000. Wiemy, że układy mają trafić do nowych laptopów dla graczy.

Acer przygotowuje laptopy z procesorami Ryzen 5000

Jeden z niemieckich sklepów opublikował ofertę przedsprzedaży nowego modelu Acer Nitro 5 (AN517-41-R9S5) – to propozycja z górnej półki, w której zastosowano 17,3-calowy ekran IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz.

Najwięcej emocji budzi specyfikacja. Konstrukcja została bowiem wyposażona w procesor AMD Ryzen 7 5800H, 32 GB pamięci DDR4-3200 RAM i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3080 (mobilna wersja dysponuje 8 GB pamięci VRAM). Dodatkowo przewidziano dysk SSD o pojemności 1 TB.

Acer Nitro 5 w podanej konfiguracji został wyceniony na niecałe 1950 euro, czyli prawie 8800 złotych

Według ujawnionych informacji, 17,3-calowy Nitro 5 ma niecałe 2,5 cm grubości i waży 2,7 kg. Wbudowana bateria podobno wystarcza na 8 godzin działania urządzenia (w zestawie jest dołączany zasilacz o mocy 180 W).

To jednak nie koniec planów Acera. Wiemy, że producent przygotowuje się do wydania także nowej wersji 15,6-calowego Nitro 5 (AN515-45-R7KC) – dane o laptopie ujawnił wietnamski sklep, ale tym razem jest to słabsza konfiguracja (zwłaszcza jeżeli chodzi o osiągi karty graficznej).

Też mamy do czynienia z ekranem IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz. W środku zastosowano procesor AMD Ryzen 7 5800H, 8 GB pamięci DDR4-3200, a także kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1650. Konfiguracja obejmuje również nośnik SSD PCIe o pojemności 512 GB.



Mniejszy Acer Nitro 5 kosztuje 22 990 000 dongów, co odpowiada około 3660 złotym

Konstrukcja jest bardziej kompaktowa - 15,6-calowy model waży 2,2 kg i ma niecałe 2,4 cm grubości. Urządzenie wyposażono w 4-komorową baterię o mocy 57,5 Wh.

"Na papierze" wygląda interesująco. Kiedy jednak sprzęt trafi do sprzedaży? Nowe procesory AMD i karty graficzne Nvidii najprawdopodobniej zostaną zaprezentowane na początku roku przyszłego podczas targów CES 2021. Można podejrzewać, że wtedy też producenci pochwalą się swoimi laptopami. Acer zapewne przygotuje też inne konfiguracje podanych laptopów.

