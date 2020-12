Acer PredatorShot

Z czym Wam się kojarzy marka Predator? Większości z Was pewnie z gamingowymi laptopami, komputerami i monitorami. To jednak nie wszystko – niedawno producent wprowadził na polski rynek swój pierwszy napój energetyzujący dla graczy.

Acer Predator wprowadza PredatorShot – napój energetyczny dla graczy

PredatorShot, bo właśnie o nim mowa, jest napojem energetyzującym nowej generacji – producent chwali się, że pozwala on szybko zwiększyć moc, wytrzymałość i reakcję. Z efektów mają być zadowoleni zwłaszcza gracze. Warto jednak zaznaczyć, że w składzie znajdziemy wysoką zawartość kofeiny (0,032%), więc nie zaleca się jego spożywania dzieciom, kobietom w ciąży, kobietom karmiącym piersią oraz osobom wrażliwym na kofeinę.

Jak czytamy w oficjalnej informacji prasowej, decyzja o wydaniu PredatorShot została podyktowana rosnącym rynkiem gier i napojów energetycznych - według prognoz analityków, rynek gier przekroczy 200 miliardów dolarów pod koniec 2023 roku, zaś średni roczny wzrost konsumpcji napojów energetycznych wyniesie 7,2%, aby osiągnąć kwotę 86 miliardów dolarów do 2026 roku.

Informacja o wprowadzeniu na rynek „energetyka” mocno nas zaskoczyła (mówimy o produkcie, który jest dostępny w sprzedaży!), więc postanowiliśmy zadać producentowi kilka pytań w związku z "predatorem".

benchmark.pl: Skąd pomysł na wprowadzenie do oferty napoju energetycznego? To raczej nietypowy produkt, jak na producenta sprzętu dla graczy.

Acer: Acer od lat m.in. poprzez markę Predator jest obecny w świecie graczy. Wiele rozwiązań zastosowanych w laptopach, PC i monitorach tworzonych jest na bazie obserwacji graczy oraz ich środowiska. Rozszerzenie portfolio o napoje energetyzujące, obecne w kulturze graczy, jest naturalnym krokiem. Odzwierciedla to nowy kierunek rozwoju przyjęty przez Acer na najbliższy czas - dywersyfikacją biznesu IT poprzez rozwój działalności np. na lifestylowe kategorie produktów.

benchmark.pl: Czy to akcja ograniczona do naszego regionu, czy PredatorShot będzie dostępny globalnie? Czy „energetyki” zagoszczą w ofercie producenta na dłużej, czy to tylko „czasowa” akcja?

Acer: Polska została wybrana jako rynek tzw. Proof of concept w regionie EMEA. To właśnie na naszym rodzimym rynku, ze względu na projekt, jakość i cenę, rozlewany jest PredatorShot, który eksportowany jest m.in. na Tajwan. Docelowo Next Generation Energy Drink będzie dostępny w większości państw należących do tego obszaru. Oczywiście najprawdopodobniej cała produkcja pozostanie w Polsce. Wiemy również o planach ekspansji w Azji i Ameryce Południowej.

Od samego początku projekt jest niesamowicie energetyzujący. To nowość dla naszego zespołu. Każdy element budujemy od zera - design produktu, sieć dystrybucji, marketing. Pierwsze wyniki są obiecujące. PredatorShot aktualnie jest dostępny w sieci Media Expert oraz sklepie internetowym frisco.pl.

benchmark.pl: Czym PredatorShot wybija się tle innych, bardziej znanych marek „energetyków”?

Acer: Rynek napojów energetyzujących jest niesamowicie konkurencyjny. Wchodząc praktycznie do każdego sklepu, możemy średnio znaleźć na półce ponad 10 różnych marek, w kilku wersjach smakowych. Tworząc PredatorShot, kierowaliśmy się korzeniami naszej marki i grupą docelową. To o ich uwagę walczymy przede wszystkim. Skupiając się na graczach, mogliśmy zadbać o detale, które jak wszyscy doskonale wiemy, są diabelnie ważne. Design puszki z efektem UV light nawiązuje do stylistyki naszych laptopów z serii Predator. Smak oraz skład został opracowany poprzez ekspertów. Zależało nam na produkcie, który będzie odzwierciedleniem idealnego setupu dla gracza w świecie napojów energetyzujących.

benchmark.pl: Czy w planach marki Predator są jeszcze jakieś inne nietypowe produkty dla graczy?

Acer: Acer wciąż eksperymentuje i szuka nowych dróg do umocnienia swojej pozycji w gamingu. Moim zdaniem możemy się spodziewać kolejnych nietypowych produktów dla graczy w naszym portfolio. Potencjał kategorii produktów lifestyle jest olbrzymi.

Gdzie kupić PredatorShot?

PredatorShot jest dostępny w sieci Media Expert oraz sklepie internetowym frisco.pl, ale z biegiem czasu ma pojawić się także w innych punktach handlowych. Warto dodać, że PredatorShot jest oficjalnym energy drinkiem esportowej, sim racingowej drużyny R8G.

Źródło: Acer, inf. własna

