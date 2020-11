FIFA 21 już za kilka dni trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Będzie prezentowała się tam najlepiej, co nie do końca odpowiada graczom korzystającym z PC. I tu pojawiają się ciekawe wyjaśnienia.

Jakość FIFA 21 na PC dalej budzi emocje

FIFA 21 trafiła już na PC oraz PlayStation 4 i Xbox One. 4 grudnia zostanie natomiast udostępniona na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Od dłuższego czasu było pewne, że grający na nowych konsolach będą mogli cieszyć się najlepszą i najładniejszą wersją gry. Dlaczego na to samo nie mogą liczyć gracze komputerowi? Wreszcie podano konkretny argument, ale można odnieść wrażenie, że nie dla wszystkich będzie on przekonujący.

„Kiedy zastanawialiśmy się, na którą wersję należy postawić na PC przyjrzeliśmy się naszym fanom i możliwościom sprzętu, jakim dysponują. [...] A kiedy to zrobiliśmy zrozumieliśmy, że aby uruchomić grę w wersji z nowej generacji minimalne wymagania sprzętowe byłyby takie, że wiele osób nie mogłoby grać. Dlatego zdecydowaliśmy się zachować wersję z poprzedniej generacji i otworzyć drzwi dla wszystkich, którzy chcą spędzić czas przy FIFA 21.” - Aaron McHardy, producent wykonawczy gry FIFA 21

FIFA 21 na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Co nowego?

O jakie konkretnie różnice toczy się dyskusja? Dokładnej odpowiedzi można będzie udzielić po przetestowaniu gry w usprawnionej wersji. Padły jednak wzmianki o kilku elementach. To nowe oświetlenie LiveLight Rendering, lepszy wygląd włosów piłkarzy i bardziej realistyczne ruchy mięśni oraz mimika, dodatkowe animacje i cutsceny, bardziej autentyczne reakcje kibiców na trybunach czy dodatkowa kamera. W przypadku PlayStation 5 wykorzystane zostanie też sprzężenie zwrotne kontrolera DualSense.

Niektórzy być może pamiętają, że EA decyduje się na podobne kroki nie pierwszy raz. Taka sytuacja miała już miejsce przy okazji premiery PlayStation 4 i Xbox One. Jak widać gracze nieszczególnie się tym zniechęcają, bo kolejne części serii FIFA nieustannie zaliczają się do grona najlepiej sprzedających się gier.

