Szukacie sposobu, jak tanio zagrać w Cyberpunk 2077 nie posiadając wypasionego sprzętu? Z pomocą przychodzi Google Stadia, która właśnie zadebiutowała w Polsce!

Co to jest Google Stadia?

Google Stadia, to nic innego, jak usługa streamingowa, która pozwala nam grać w różne gry w tzw. chmurze. Można powiedzieć, że jest to taki Netflix do gier, z tą różnicą, że gra nie uruchamia się bezpośrednio na naszym urządzeniu, tylko na serwerach Google. I choć w przeciwieństwie do Netflixa, Google Stadia nie oferuje aż tak bogatego katalogu pozycji, to jednak biorąc pod uwagę fakt, że nie trzeba posiadać dobrego sprzętu, usługa ta może być naprawdę kusząca. Już wcześniej opisywaliśmy dokładnie jakie są założenia tej usługi w publikacji co to jest Google Stadia.

Google Stadia - cena

Pomyślicie pewnie, że skoro nie trzeba mieć wypasionego sprzętu, żeby móc skorzystać usługi, to zapewne cena będzie z kosmosu. Otóż nie. W zasadzie Google Stadia jest darmowa, choć można też skorzystać z opcji płatnej subskrypcji. Za 39 zł miesięcznie (pierwszy miesiąc gratis), w ramach Google Stadia Pro, mamy możliwość gry w rozdzielczości 4K, z efektami HDR i dźwiękiem przestrzennym 5.1. Do tego otrzymujemy też dostęp do darmowych gier i sporej liczby rabatów na zakup różnych tytułów. I to ostatnie jest tu kluczowe, bo aby móc bawić się nowymi grami poprzez chmurę trzeba je wcześniej kupić w Google Stadia.

Google Stadia - jak działa?

A jak to możliwe, że możemy cieszyć się grami w maksymalnych ustawieniach graficznych nie posiadając odpowiednio mocnego sprzętu? To proste. Wszystkie obliczenia w Google Stadia dokonywane są na zewnętrznych serwerach, a użytkownik jedynie wysyła im polecenia i odbiera obraz czy to na swoim notebooku, komputerze czy telewizorze.

Minimalne wymagania

Aby móc korzystać z Google Stadia, jedyne czego potrzebujemy, to dostęp do Internetu oraz przeglądarkę Google Chrome. Minimalna szybkość połączenie internetowego to 10 Mb/s. Taka szybkość pozwoli na rozgrywkę w rozdzielczości 720p przy 60 kl./s. Jeśli natomiast dysponujecie szybszym łączem to już przy 20 Mb/s będziecie mogli cieszyć się rozgrywką w rozdzielczości 1080p przy 60 kl./s. z włączonym trybem HDR. Masymalne ustawienia graficzne zarezerwowane są dla użytkowników Google Stadia Pro.

Gry dostępne w dniu premiery na Google Stadia

Przechodzimy pewnie do najbardziej wyczekiwanego momentu, czyli gier, w które będzie można grać za darmo, w ramach płatnej subskrypcji Google Stadia Pro. Oto lista najciekawszych tytułów:

Celeste

Hitman 1

Hitman 2

Into the Breach

PUBG

Dead by Daylight

Everspace

Human: Fall Flat

Sniper Elite 4

Super Hot Mind Control Delete

A co z Cyberpunk 2077, czy chociażby AC: Valhalla? Aby zagrać we wspomniane wcześniej tytuły, trzeba je zakupić przez Google Stadia i dodać je do swojego katalogu. Dostęp do gry oczywiście mamy na zawsze. Trzeba przyznać, że jest to całkiem dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają możliwość uruchomienia obu produkcji, ze względu na dość wysokie wymagania systemowe.

Korzystacie już z Google Stadia? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Google Stadia

