Acer zaprezentował swoje pierwsze laptopy z serii Chromebook Plus: Acer Chromebook Plus 515 i Acer Chromebook Plus 514. To propozycja przede wszystkim dla osób, które szukają wydajnego komputera do pracy.

Pracą Chromebooka Plus 515 z 15-calowym ekranem zarządzają procesory Intel Core 13. i 12. generacji (w zależności od wariantu), natomiast w przypadku Chromebooka 514 (z 14 calowym wyświetlaczem) są to procesory AMD Ryzen 5 7520 z serii C.

Nowe laptopy Chromebook Plus mają od 8 GB do 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB dla 14-calowego Acer Chromebook Plus i do 512 GB dla wersji 15-calowej. Bateria w urządzeniach zapewnia do 10 godzin pracy. Producent wspomina o krótkim czasie ładowania akumulatora.

Oba modele są wytrzymałe, co ma potwierdzać militarny certyfikat MIL-STD 810H.

Chromebooki Plus od Acera – idealne do wideokonferencji

Obydwa modele oferują łączność Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.1. Niezłą jakość spotkań wideo mają gwarantować kamery internetowe 1080p z Temporal Noise Reduction (TNR) i obiektywem Blue Glass. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji automatycznie poprawiają jakość i oświetlenie podczas spotkań i niwelują szumy.

Osoby, które są skazane na liczne wideokonferencje, na pewno docenią również wbudowaną fizyczną przesłonę kamery internetowej.

Ceny i dostępność

Acer Chromebook Plus 515 będzie dostępny w Polsce w październiku w cenie od 2199 zł. Z kolei Chromebook Plus 514 ma kosztować od 2499 zł.

źródło: materiały prasowe