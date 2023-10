Jeśli nosisz się z zamiarem kupna laptopa marki Acer, warto przyjrzeć się trwającej promocji. Przy zakupie modeli z serii Vero kupujący otrzymują gratis... hulajnogę elektryczną.

Laptop w kolorze kostki brukowej? Acer chce być eko

Acer Vero to dość specyficzna seria laptopów. Na papierze to po prostu uniwersalne urządzenia z nowoczesnym procesorem i solidną ilością pamięci, jednak wyróżnia je wyraźny motyw ekologiczny. Głównym wyróżnikiem jest obudowa... z recyklingu. Według producenta od 30% do 40% użytego w obudowie materiału to PCR, przy czym nie mamy na myśli powielania fragmentów DNA, a tak zwany "postkonsumencki recykling".

Acer zresztą w swoim zielonym pomyśle idzie dalej - touchpad wykonany jest z plastiku pozyskiwanego z oceanów, a litery "R" oraz "E" na klawiaturze zostały symbolicznie odwrócone, aby nawiązywać do idei REcyklingu. Całość sprzętu (na szczęście z ładowarką w komplecie) oferowana jest w pudełku z makulatury, o dziwo całkiem estetycznym. Wewnętrzną przegródkę można wykorzystać jako wielorazową podstawkę pod laptopa. Co do reszty pudełka producent nie sugeruje żadnych rozwiązań, ale właściciele kotów niewątpliwie będą mieli co najmniej jeden dodatkowy pomysł.

Choć wydaje się, że laptop w kolorze nawiązującym do szarej kostki brukowej (autentyczne słowa producenta) nie może być czymś, na co chciałoby się patrzeć codziennie, design zaskakuje na plus - w 2022 roku laptop otrzymał nawet Red Dot, niemiecką nagrodę przyznawaną corocznie w zakresie wzornictwa przemysłowego.

Niezależnie od oceny tej ekologicznej otoczki, przyznać trzeba że koncept jest spójny, wprowadzony zgrabnie i współgra z obecnymi trendami. Natomiast same laptopy Vero to naprawdę solidne urządzenia, które mogą budzić zainteresowanie niezależnie od tego, czy mają coś wspólnego z ekologią, czy też nie. Wszystkie modele z tej serii oparto na procesorach Intel 12. generacji, przy okazji mogą się one też pochwalić certyfikatem Intel Evo i nowoczesną łącznością (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2). Modele ujęte w promocji wyposażone są w ekran 15,6 cala z matową matrycą IPS, a w ich specyfikacji najczęściej widnieje dysk SSD o pojemności 512 GB i 16GB pamięci RAM, choć można znaleźć również słabsze i mocniejsze warianty.

Promocja z hulajnogą elektryczną w prezencie

Z promocji "Vero kupujesz, hulajnogę zyskujesz" skorzystać można na stronach Media Expert, Neonet, Rtv Euro Agd oraz X-Kom. Kupując laptopa wystarczy zachować paragon i w ciągu 14 dni dokonać zgłoszenia na dedykowanej stronie Acer, a w ciągu 28 dni od pozytywnej weryfikacji otrzymamy prezent w postaci hulajnogi elektrycznej Acer eScooter series 3. Marka chce rozdać w ten sposób 300 pojazdów.

Hulajnogę wyposażono w gumowane koła 8,5 cala i hamulce tarczowe. Sprzęt jest składany, waży 16kg, ładuje się do pełna w 4 godziny i pozwala rozwijać prędkość do 20-25km/h (z zasięgiem około 20km). Z uwagi na wielkość i udźwig do 100kg, Acer eScooter dedykowana jest raczej dla osób drobnej i średniej budowy.

Przykładowe laptopy Acer objęte promocją:

Acer Vero AV15-52-50WZ (15.6" IPS, i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home) - 2974 zł w Media Expert

Acer Vero AV15-52-70QU (15.6" IPS, i7-1255U, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home) - 4499 zł w Neonet

Acer Vero AV15-52-52K9 (15.6" IPS, i5-1235U, 12GB RAM, 960GB SSD, Windows 11 Home) - 3349 zł w X-Kom

Acer Vero AV15-52-78HC (15.6" IPS, i7-1255U, 16GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Home) - 4849 zł w Rtv Euro Agd

Promocja potrwa do 15 października.

