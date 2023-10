Rządowy program „Laptop dla Ucznia” ostatnio budzi sporo kontrowersji. W ręce uczniów klas IV szkoły podstawowej trafiły bezpłatne laptopy (tutaj pisaliśmy o modelach laptopów dla poszczególnych regionów - to sprzęt o wartości prawie 3 tys. zł), które mają wspomóc naukę i rozwijanie zainteresowań. Niestety, przy tego typu akcjach zawsze istnieje ryzyko spieniężenia sprzętu.

Program został tak przemyślany, aby zminimalizować ryzyko odsprzedania laptopów. Na obudowie laptopa umieszczono trwale naniesione oznaczenia projektu, które jednoznacznie wskaże pochodzenie urządzenia. Oprócz tego została stworzona centralna baza numerów seryjnych laptopów, która umożliwi weryfikację sprzętu i jego pierwotnego właściciela. Takie rozwiązanie powinno zniechęcić pośredników do kupowania i odsprzedawania sprzętu.

Warto dodać, że w umowie przekazania znajdują się zapisy, które obligują rodzica/opiekuna ucznia do odpowiedzialności za sprzęt oraz ucznia do okazywania sprzętu w szkole:

Przyjmujący zobowiązuje się, w okresie 5 lat, od dnia zawarcia Umowy do:

1) niedokonywania w stosunku do Przedmiotu Umowy jakichkolwiek czynności rozporządzających, w szczególności zobowiązanie to obejmuje niedokonywanie zbycia Przedmiotu Umowy, oddanie go w użyczenie, wynajęcie lub przekazanie do użytku osobom trzecim;

2) nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji) dotyczących promocji realizowanego wsparcia wynikającego z Ustawy lub identyfikujących Przedmiot Umowy;

3) okazania w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń klasy objętej wsparciem Przedmiotu Umowy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba;

4) uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji, w szczególności w wypełnianiu ankiet.