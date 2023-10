Microsoft poinformował o premierze Laptop Studio 2 i Laptop Go 3 w naszym kraju. Poniżej znajdziecie najważniejsze cechy tych urządzeń – i ceny ich różnych konfiguracji.

Studio 2 jest opisywany jako "najpotężniejszy laptop z serii Surface". Z kolei Go 3 ma wyróżniać się lekkością i funkcjami wspierającymi mobilność.

Surface Laptop Studio 2

Pracą modelu zarządza procesor Intel Core i7. Zadbano też o współpracę ze sterownikami Nvidia Studio. Komputer wyposażono w 14,4-calowy ekran dotykowy PixelSense Flow. Całość ma elastyczną i konfigurowalną konstrukcję.

Surface Laptop Go 3

Obudowa Go 3 skrywa procesor Intel Core i5 i baterię zapewniającą cały dzień pracy. To jednocześnie "najlżejszy i najbardziej przenośny Surface Laptop z ekranem dotykowym". Sprzęt wyposażono w funkcje premium, które mają gwarantować między innymi wysoki komfort pisania. Co ciekawe, znalazł się tu też przycisk zasilania z czytnikiem linii papilarnych. Model dostępny jest w czterech kolorach.

Ceny Studio 2

i7/32/1TB/RTX – 14 999 złotych

i7/16/512/RTX – 12 999 złotych

i7/16/512 – 10 999 złotych

Ceny Go 3

i5/16/256 – 5 379 złotych

i5/8/256 – 4 269 złotych

źródło: microsoft.com, materiały prasowe