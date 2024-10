Sztuczna inteligencja rozwija się w błyskawicznym tempie, przyspieszając wiele zadań związanych z tworzeniem treści – od generowania obrazów, przez edycję wideo, po projektowanie 3D. Świetnie sprawdzą się tutaj komputery i laptopy z kartami GeForce RTX.

Sztuczna inteligencja jest obecnie jedną z najbardziej obiecujących i najszybciej rozwijających się technologii, która już teraz rewolucjonizuje nasze codzienne życie i ułatwia wykonywanie wielu zadań. AI nie ogranicza się jednak tylko do popularnych usług chmurowych, takich jak ChatGPT, DALL-E czy Midjourney.

Ze sztucznej inteligencji mogą z powodzeniem korzystać również twórcy treści, którzy wykorzystują lokalny komputer do codziennych obowiązków. Umożliwia ona nie tylko przyspieszenie wielu zadań, ale także otwiera nowe możliwości i dostarcza nowych inspiracji. Szczególnie warto tutaj wybrać sprzęt napędzany kartami graficznymi GeForce RTX, które oferują świetne osiągi, a do tego pozwalają korzystać z przydatnych technologii.

Dlaczego warto korzystać z AI na komputerze?

Większość popularnych narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji to usługi chmurowe, które są uruchamiane na potężnych centrach danych i wymagają połączenia z internetem. Warto jednak zwrócić uwagę na lokalne aplikacje, które mogą być ciekawą alternatywą, a przy tym oferują kilka istotnych zalet.

W przypadku aplikacji uruchamianych na komputerze lub laptopie, dane nie muszą być przesyłane na zewnętrzny serwer - przetwarzane są bezpośrednio na naszym urządzeniu, co pozwala na korzystanie z narzędzi w trybie offline, a przy okazji zapewnia bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko dostania się ich w niepowołane ręce.

Większość takich aplikacji jest udostępniana na licencji open-source, co oznacza, że nie wiążą się z żadnymi opłatami. Użytkownicy mogą korzystać z tysięcy sieci neuronowych, które zostały wytrenowane do konkretnych zadań – wiele popularnych modeli można pobrać z takich stron jak CIVITAI, Hugging Face czy NVIDIA Playground.

Warto jednak pamiętać, że aplikacje uruchamiane bezpośrednio na naszym komputerze wymagają też zaangażowania odpowiedniej mocy obliczeniowej. Dobrze sprawdzą się tutaj najnowsze karty graficzne GeForce RTX 40, które wykorzystują zoptymalizowane rdzenie Tensor 4. generacji (szczególnie warto zwrócić uwagę na modele z dopiskiem SUPER, które oferują lepsze osiągi i niekiedy więcej pamięci VRAM).

Szybkie generowanie obrazów

Stable Diffusion to przydatne narzędzie oparte na sieciach neuronowych, które generuje obrazy na podstawie opisów tekstowych. Można go wykorzystać do tworzenia realistycznych grafik, wizualizacji artystycznych oraz projektów koncepcyjnych w różnych dziedzinach, takich jak design, marketing czy sztuka. Aplikacja przyda się też w edukacji i badaniach naukowych, wspomagając wizualizację abstrakcyjnych koncepcji i danych.

Warto jednak pamiętać, że narzędzie wymaga wydajnego komputera, bo czas generowania grafiki zależy od osiągów posiadanego sprzętu. Bardzo dobrze sprawdzą się tutaj właśnie karty graficzne GeForce RTX z rdzeniami Tensor, które pozwolą w znacznym stopniu przyspieszyć zaplanowane zadania.

Namaluj piękny krajobraz

Jednym z ciekawszych narzędzi dla twórców treści jest NVIDIA Canvas, które pozwala w prosty i szybki sposób generować piękne pejzaże – wystarczą proste pociągnięcia pędzlem, by otrzymać fotorealistyczne obrazy. Aplikacja pozwala szybko stworzyć obraz tła lub przyspieszyć poszukiwanie koncepcji grafiki, dzięki czemu artyści mogą poświęcić więcej czasu na wizualizację swoich pomysłów.

Aplikacja oferuje praktycznie nieograniczone możliwości kreacji grafik. Użytkownik może dostosować generowany obraz do swoich wymagań – zmodyfikować wygląd, klimat, a także oddzielać jego poszczególne elementy. Twórcy aplikacji przewidzieli style standardowe i panoramiczne obrazy w 360 st. Gotowy plik można wyeksportować do programu Adobe Photoshop, Blender czy NVIDIA Omniverse USD Composer.

Edycja zdjęć i wideo z wykorzystaniem AI

Sztuczna inteligencja coraz częściej pojawia się w popularnych pakietach multimedialnych do edycji grafik i filmików (np. jak Adobe Photoshop, Premiere, Illustrator czy DaVinci Resolve). Zwykle pozwala wspierać poszczególne funkcje, których działanie można przyspieszyć kartami graficznymi GeForce RTX.

Możliwości nowej technologii są ogromne. Sztuczna inteligencja pomoże zwiększyć rozdzielczość grafiki, redukować szumy, usunąć obiekty ze zdjęcia czy przeprowadzić generatywną zmianę koloru i stylów. W przypadku projektów wideo otwiera możliwości np. do automatycznego kadrowania, automatycznego wykrywania sceny czy maskowania obiektów na nagraniach. Takie funkcje nie tylko przyspieszają wykonywanie zadań, ale też otwierają całkowicie nowe możliwości przy tworzeniu treści.

Popraw jakość odtwarzanego wideo

Bardzo ciekawą technologią jest także funkcja RTX Video, czyli zbiór ulepszeń opartych na sztucznej inteligencji, z których mogą skorzystać posiadacze kart graficznych GeForce RTX – funkcja pozwoli poprawić jakość odtwarzanego wideo, zarówno w przeglądarce internetowej, jak i w odtwarzaczu wideo.

RTX Video Super Resolution wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz rdzenie Tensor kart graficznych RTX do poprawy jakości wideo poprzez eliminację artefaktów kompresji i zwiększenie rozdzielczości materiału wideo. Funkcja poprawia ostrość i jakość obrazu, a także pozwala oglądać treści online w ich natywnej rozdzielczości na wyświetlaczach o rozdzielczości do 4K.

Od niedawna dostępna jest także funkcja RTX Video HDR, która wykorzystuje rdzenie Tensor do zmiany materiałów wideo o standardowym zakresie dynamiki (SDR) na wideo o jakości High Dynamic Range (HDR10). Funkcja poprawia widoczność, szczegółowość i intensywność przesyłanego strumieniowo wideo, co na pewno docenią posiadacze ekranów HDR.

AI wspomaga projektowanie 3D

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w projektowaniu 3D przynosi znaczące usprawnienia w pracy z wiodącymi aplikacjami, takimi jak Blender, Maya czy 3ds Max. AI umożliwia płynne działanie viewportu w czasie rzeczywistym, co pozwala na interaktywne manipulowanie skomplikowanymi modelami 3D bez opóźnień. Co więcej, technologie oparte na AI wspierają skalowanie zasobów, dzięki czemu możliwe jest efektywne zarządzanie scenami o wysokiej szczegółowości.

Na rozwiązaniach przede wszystkim skorzystają twórcy – od twórców gier i animatorów filmowych, przez projektantów przemysłowych, aż po architektów wizualizacji. Przyspieszony rendering na kartach GeForce RTX pozwala na znacznie szybsze generowanie finalnych obrazów czy animacji, co jest kluczowe dla artystów i projektantów pracujących pod presją czasu. Ponadto AI może pomóc w automatyzacji skomplikowanych procesów, takich jak symulacje fizyczne, teksturowanie czy oświetlenie, co pozwala twórcom na skupienie się na kreatywnych aspektach pracy.

Co niesamowicie istotne, te rozwiązania dostępne są również w darmowych aplikacjach, takich jak wspomniany Blender. W jego przypadku wykorzystanie silnika NVIDIA Optix, dostępnego dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX, sprawia że podgląd sceny o szczegółowości wystarczającej do pracy dostajemy w czasie rzeczywistym. Nie trzeba po każdym przesunięciu kamery oczekiwać długich sekund, a w przypadku pracy na samym CPU (nawet bardzo mocnym) nawet minut, zanim zobaczymy efekt zmian.

Warto pamiętać, że obraz uzyskany przez render zwykle będzie dosyć mocno zaszumiony i tutaj z pomocą przychodzą nam ponownie NVIDIA OptiX oraz jego alternatywa w postaci OpenImageDenoise w roli „denoisera” właśnie. Oba rozwiązania intensywnie obciążają kartę graficzną, ale w zamian oferują obraz wolny od szumów już od praktycznie pierwszego próbkowania. Sama jakość odszumiania opartego o silnik OptiX stoi na bardzo przyzwoitym poziomie, choć wspomniany OpenImageDenoise zdaje się robić nawet lepszą robotę.



Po lewej pierwsza iteracja obrazu bez odszumiania – po prawej z aktywnym odszumianiem NVIDIA OptiX

Niezależnie od tego, którą opcję wybierzemy, można powiedzieć, że to, co karta graficzna generuje w kilka chwil, odpowiada w znacznym stopniu temu, co ujrzymy po finalnym renderze projektu. Oczywiście w zależności od złożoności sceny i wydajności posiadanej karty graficznej kilka chwil może zmienić się w kilkanaście, ale zawsze będzie to czas o rzędy wielkości krótszy, niż korzystanie z samego procesora. A wszystko, co trzeba zrobić, aby w Blenderze z AI korzystać, to w ustawieniach aplikacji aktywować renderowanie z pomocą NVIDIA Optix oraz w ustawieniach Samplowania dla Viewportu oraz Odszumiania wskazać GPU oraz OptiX. Naturalnie trzeba też posiadać kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX.

AI to podstawa przy generowaniu treści

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić pracę grafika, nawet zupełnie początkującego, bez wspomagania się narzędziami do generowania grafiki. AI oferuje błyskawiczny dostęp do dziesiątek inspiracji lub nawet całych obiektów, które możemy wykorzystać w tworzonej scenie. Opieranie się w tym przypadku na zewnętrznych serwerach jest kosztowne, a w praktyce nawet karty ze średniego segmentu, takie jak NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, poradzą sobie z obsługą dużych modeli graficznych Stable Diffusion XL. Śmiało można zatem przenieść takie obliczenia na już posiadany sprzęt, albo właśnie tak dobrać nową kartę, aby oferowała możliwie wysoką wydajność w zastosowaniach związanych z generowaniem treści.

Stability Matrix można za darmo pobrać ze strony Github.

Dostęp do takich narzędzi jest całkowicie darmowy i są one stale rozwijane przez społeczność. Najwygodniejszym sposobem na wejście w świat generowania z AI na naszej karcie graficznej jest obecnie środowisko Stability Matrix, które agreguje wiele różnych interfejsów, takich jak Web UI Forge albo znacznie bardziej zaawansowane ComfyUI. To również miejsce, w którym możemy łatwo znaleźć i pobrać odpowiadające nam modele. Sam Stability Matrix posiada również prosty interfejs użytkownika, który pozwala (po zainstalowaniu ComfyUI) zajmować się generowaniem zdjęć lub filmów bezpośrednio z jego pomocą.

Modele można również importować spoza katalogu Stability Matrix.

Oczywiście to nadal tylko i aż narzędzie, które we współpracy z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX pozwala niesamowicie przyspieszyć pracę oraz wzbogacić wykonywane przez nas projekty. Nie jest to jednak cudotwórcza maszyneria, która wykona pracę za nas. Jednocześnie to narzędzie o niskim progu wejścia (najważniejsze to umieć dobrze formułować polecenia dla AI), co faktycznie może ułatwić ambitnym amatorom wejście do przestrzeni profesjonalnej – a wszystko to za sprawą konsumenckiej karty graficznej GeForce RTX.

Szybciej i lepiej dzięki kartom GeForce RTX

Sztuczna inteligencja nie tylko przyspiesza wykonywanie operacji, ale też otwiera całkowicie nowe możliwości przed twórcami treści. Rozmaite funkcje AI można wykorzystać podczas generowania grafik, edycji zdjęć, tworzenia filmów czy nawet projektowania 3D. Możemy być pewni, że wykorzystanie takich funkcji będzie coraz powszechniejsze.

Nowoczesne aplikacje wymagają jednak odpowiedniej mocy obliczeniowej. Świetnie sprawdzą się tutaj konfiguracje z kartami GeForce RTX, które zostały zaprojektowane także pod kątem zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Będziemy mogli zatem liczyć na szybsze wykonywanie zadań i wsparcie dla najnowszych technologii.