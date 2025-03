Do nowego, czwartego sezonu serialu "Wiedźmin" od Netflixa, który miał bazować na materiale źródłowym, jakim są powieści Andrzeja Sapkowskiego, dołączy jedna z postaci znana wyłącznie z gier CD Projekt Red. Chodzi o nilfgardzkiego arystokratę.

Obecnie trwa postprodukcja czwartego sezonu "Wiedźmina", w którym w rolę Geralta wcieli się Liam Hemsworth, zastępując Henry'ego Cavilla. Choć Netflix nie ogłosił jeszcze oficjalnej daty premiery, różne przecieki wskazują, że za prawdopodobną datę podaje się koniec 2025 roku.

Producenci robią, co mogą, by walczyć o uwagę widzów serialu o Wiedźminie, którego oglądalność zauważalnie spada z sezonu na sezon. Fani świata wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego i świetnie zaadaptowanego w trzech tytułach gier od polskiego studia CD Projekt Red, zdążyli już zauważyć, że Netflix przedstawia raczej własną, "artystyczną" wizję wydarzeń. Zadziwiające jest to, że Lauren Schmidt Hissrich, showrunnerka "Wiedźmina", nie raz podkreślała, że będą bazować jedynie na książkach Sapkowskiego. Teraz okazuje się, że w czwartym sezonie na ekranie ma pojawić postać stworzona wyłącznie na potrzeby gry.

Nilfgardzkiego arystokratę w "Wiedźminie" zagra Jack Myers

Niedawno ogłoszono, że Jack Myers, znany z produkcji takich jak "Władcy przestworzy" i "Nic nie mów", dołączył do obsady czwartego sezonu "Wiedźmina". Dotychczas nie ujawniono, kogo zagra, ale jego postać nosiła roboczą nazwę "River". Teraz portal Redanian Intelligence informuje, że Myers wcieli się w Rodericka de Wetta, postać znaną z gry CDPR "Wiedźmin" z 2007 roku. To zgodne z tradycją castingową serialu, gdzie pseudonimy i prawdziwe imiona postaci zaczynają się na tę samą literę. Roderick de Wett ma pojawić się w odcinku wyreżyserowanym przez Tricię Brock, która odpowiada za trzeci i czwarty odcinek drugiego sezonu serialu na Neflixie.

Kim w grach był Roderick de Wett? Niflgardzkim hrabią, członkiem Zakonu Płonącej Róży oraz antagonistą z pierwszej gry "Wiedźmin" od CDPR. Był zaangażowany w zadanie związane z księżniczką Addą w Wyzimie. Jest powiązany ze spiskiem Salamandry, co czyni go przeciwnikiem Geralta, utrudniającym mu prowadzenie śledztwa. To typowy przedstawiciel arystokracji, który nie szanuje osób niższego stanu. Postać ta została stworzona wyłącznie na potrzeby gry, ale jego (prawdopodobny) krewny, Joachim de Wett, pojawia się w późniejszych częściach sagi Sapkowskiego. Nie wiadomo jeszcze, czy Joachim zostanie wprowadzony do serialu.

Jest mało prawdopodobne, aby Roderick de Wett w serialu był dokładnie tą samą postacią co w grze. Może pozostać nilfgaardzkim arystokratą, ale niekoniecznie członkiem Zakonu Płonącej Róży, który nie występuje w serialu (lub dopiero zostanie wprowadzony). Możliwe, że pojawi się na dworze cesarza Emhyra. Pozostaje czekać na to, co przygotowali scenarzyści.

Serial "Wiedźmin" na Netflixie dobiega już końca

Tak jak informowaliśmy, Netflix przekazał, że nadchodzący sezon będzie przedostatnim, ponieważ planuje zakończyć przygody Geralta na pięciu sezonach. I zdjęcia do tego ostatniego właśnie ruszyły - ekipa filmowa była widziana na południu Afryki, dokładnie w Kapsztadzie w RPA. Wcześniej wskazywano, że dwa ostatnie sezony mają pojawić się rok po roku, więc możliwe, że ostatni sezon zadebiutuje pod koniec 2026 r.

