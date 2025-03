Koniec domysłów i plotek. Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 oficjalnie zapowiedziany. Twórcy dzielą się najważniejszymi informacjami: znamy datę premier i docelowe platformy, nie zabrakło widowiskowego zwiastuna.

Pod koniec lutego zrobiło się głośno o Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Otrzymaliśmy wtedy mieszankę mniej lub bardziej nieoficjalnych poszlak, ale teraz wszystko staje się jasne – Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 wychodzi z ukrycia. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o grze opracowanej przez Iron Galaxy we współpracy z Tonym Hawkiem i Activision.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – najważniejsze informacje

Premiera Tony Hawks Pro Skater 3+4 odbędzie się 11 lipca 2025 r. Gra trafi na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (za pośrednictwem Steam, Battle.net i Microsoft Store) oraz Nintendo Switch. Co więcej, w dniu premiery gra będzie również dostępna dla abonentów wybranych planów Game Pass (Game Pass Ultimate i PC Game Pass).

Gracze będą mogli wybierać swojego zawodnika spośród legendarnej ekipy profesjonalnych skaterów, w której znaleźli się Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg i Bob Burnquist. Nie zabraknie nowych skaterów, takich jak Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright czy Yuto Horigome. A jak przystało na Tony Hawk’s Pro Skater, nie zabraknie też ukrytych niespodzianek do odblokowania.

Wraz z grą powraca także legendarna ścieżka dźwiękowa, zawierająca ulubione przez fanów utwory z oryginalnych gier, w tym „Ace of Spades” Motorhead, „Amoeba” Adolescents, „Mass Appeal” Gang Starr, „96 Quite Bitter Beings” CKY, „Not the Same” Bodyjar i „Outta Here” KRS-One. Nie zabraknie również nowych kawałków, które doskonale oddają ducha współczesnej kultury skateboardowej.

Edycje gry i polska cena

Polska cena wersji podstawowej w przedsprzedaży to 215,50 zł. Cyfrowa edycja Deluxe to koszt 301,50 zł.

Ci, którzy już teraz zamówią dowolną edycję gry w przedsprzedaży, otrzymają dostęp do wersji demonstracyjnej Foundry w czerwcu oraz do Wireframe Tony Shader w dniu premiery. Dodatkowo, zamówienia przedpremierowe na cyfrową edycję Deluxe i edycję kolekcjonerską zapewnią wcześniejszy dostęp do pełnej wersji gry – aż trzy dni wcześniej, już od 8 lipca.

Cyfrowa edycja Deluxe zawiera ekskluzywną zawartość, w tym postacie Doom Slayera i Upiora, specjalne blaty do deskorolek, unikalne przedmioty do Create-a-Skater i wiele więcej. Natomiast edycja kolekcjonerska obejmuje wszystkie elementy edycji Deluxe, a dodatkowo pełnowymiarowy blat do deskorolki Birdhouse z limitowanej edycji, ozdobiony wydrukowanym autografem Tony’ego Hawka.