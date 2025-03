Zaktualizowana wersja GTA 5 na PC wreszcie ujrzała światło dzienne. Jak radzi sobie hit Rockstara w next-genowym wydaniu? Premiera mocno podzieliła graczy.

Darmowa aktualizacja GTA 5 na PC jest już dostępna. Rockstar Games wprowadza tym samym ray tracing, DLSS 3 od Nvidii oraz FSR 3 od AMD, ulepszono udźwiękowienie, a wykorzystanie potencjału dysków SSD przyspiesza wczytywanie. Zmian jest więcej, ale nie wszyscy gracze są zadowoleni z GTA 5 Enhanced.

GTA 5 Enhanced to przede wszystkim lepsza grafika

Odbiór next-genowego patcha jest mieszany. Aktualnie na platformie Steam GTA 5 Enhanced ma 6539 recenzji: 3238 to te pozytywne, zaś 3301 to negatywne. Gracze dzielą się więc na dwa obozy. Użytkownik SHADOVEX8080 docenia nową szatę graficzną "Przy RTX 4060 różnica graficzna jest duża, ray tracing jednak robi swoje. Niestety FPS są znacznie niższe niż w przypadku wersji Legacy" - czytamy w recenzji na Steamie.

Recenzji utrzymanych w podobnym tonie jest więcej. Internauta o pseudonimie pikoj pisze, że jest to “Solidne ulepszenie - Do tego darmowe. Raytracing na full, wszystko na full a wydajność taka sama jak na starej wersji. Uczciwa wersja GTA”. Co ma do powiedzenia druga strona barykady?

Często powtarzającym się zarzutem jest blokada FPS do 120. Kontrowersje budzi usunięcie czatu tekstowego w grze – ta zmiana nie przypadła wielu graczom do gustu. Pojawiają się bugi, niektórzy donoszą o problemach związanych z przenoszeniem poszczególnych osiągnięć między wersjami gry. Nie wszyscy odczuwają wprowadzone zmiany graficzne, co może być spowodowane sprzętem, jakim dysponują gracze.

Jaki PC do next-genowego GTA 5? Wymagania minimalne

Procesor: Intel Core i7-4770 | Procesor AMD FX-9590

Pamięć: 8 GB pamięci RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1630 (4 GB pamięci VRAM) | AMD Radeon RX 6400 (4 GB pamięci VRAM)

Miejsce na dysku: 105 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: Zgodny z DirectX 10

Dodatkowe uwagi: Wymagany dysk SSD

Zalecana konfiguracja

Procesor: Intel Core i5-9600K | Procesor AMD Ryzen 5 3600

Pamięć:16 GB pamięci RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB pamięci VRAM) | AMD Radeon RX 6600XT (8 GB pamięci VRAM)

Miejsce na dysku: 105 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: System audio zgodny ze standardem Windows Spatial Sound; rozwiązanie zawierające obsługę Dolby Atmos wymagane do korzystania z Dolby Atmos

Dodatkowe uwagi: Dysk SSD zgodny ze standardem DirectStorage

A więc aktualizacja GTA 5 potrzebuje... aktualizacji. Jednak najważniejsze pytanie brzmi: kiedy Rockstar Games da graczom wyraźny powód, by ci przestali myśleć o liczącej już ponad dekadę piątej odsłonie?

Źródło: Steam