Nie potrzebujesz telefonu Huawei, by korzystać z akcesoriów mobilnych tej marki. Może to być dowolny smartfon z Androidem, a także iOS. Zobacz co należy zrobić.

W świecie produktów ekosystemowych zwykło się powtarzać „kupuj akcesoria tej samej marki co telefon, wtedy będziesz miał gwarancję, że sprzęt będzie działał bezproblemowo”. Czy można jednak tę gwarancję mieć również nie stosując się do tej reguły? Tak, a przykładem są produkty marki Huawei jak słuchawki douszne FreeBuds 3, których działaniem można zarządzać poprzez aplikację Ai Life czy też Zdrowie Huawei.

Czy akcesoria Huawei zadziałają z telefonem dowolnej marki?

Odpowiedź na powyżej postawione pytanie brzmi TAK. Słuchawki, smartwatche czy głośniki można sparować poprzez Bluetooth i nawet bez dodatkowych działań większość z nich zadziała bezproblemowo. Wyjątkiem są tu zegarki, które muszą być odpowiednio zsynchronizowane.

By móc w pełni korzystać z akcesoriów Huawei potrzebna będzie aplikacja Zdrowie Huawei lub Ai Life. Znajdziemy ją w każdym z 3 najwazniejszych sklepów z aplikacjami

Na szczęście aplikacja Zdrowie Huawei oraz Ai Life, czyli dwa podstawowe narzędzia do zarządzania akcesoriami Huawei, dostępne są nie tylko w sklepie AppGallery, ale również w Google Play oraz AppStore (w tym sklepie odpowiednia aplikacja pojawi się 15 stycznia).

Po zainstalowaniu tych aplikacji, możemy nie tylko sparować, ale i skonfigurować na przykład zegarek Huawei Watch GT2 Pro czy okulary Gentle Monster Eyewear II, albo głośnik Sound X. Część ustawień można odnaleźć w systemowych opcjach Bluetooth dla danego urządzenia, a we wspomnianych aplikacjach mamy już ich komplet.



Aplikacja Ai Life obsługuje sprzęty domowe i audio, smartwatche, które raportują naszą aktywność kontrolujemy z poziomu aplikacji Zdrowie

Jedynie funkcje, które wymagają pełnego wsparcia technologii Huawei Share pozostaną nieosiągalne, ale użytkownicy telefonów innych niż Huawei marek pewnie i tak nie będą nimi zainteresowani.

Huawei gwarantuje nie tylko działanie, ale też działanie bezproblemowe

Sama gwarancja działania to nie wszystko. Na szczęście Huawei zapewnia nas, że jego akcesoria mobilne nie tylko da się uruchomić, ale i korzystać z nich bezproblemowo także nie posiadając telefonu marki Huawei.

Dlaczego Huawei zdecydował się na kampanię „Połącz swoje akcesorium Huawei z dowolnym smartfonem”

Dorota Haller, dyrektorka marketingu, komunikacji i digitalu w Huawei CBG Polska, tłumaczy to następującymi słowami - Ta kampania odpowiada na trafiające do nas pytania konsumentów. Urządzenia wearable to szybko rosnąca kategoria, wielu Polaków zaufało nam wybierając inteligentne zegarki, słuchawki czy opaski sportowe z naszej oferty, a wielu rozważa właśnie ich zakup. Chcemy, by mieli świadomość, że mogą się cieszyć ich innowacyjnymi funkcjami niezależnie od tego, jakiego smartfona używają.

Konsument z kolei może spojrzeć się na działania Huawei w następujący sposób - sprzęty mobilne oferowane przez Huawei można podzielić na dwie kategorie. Telefony takie jak Huawei Mate 40 Pro, które do pracy wymagają konkretnego środowiska usług, albo akcesoria, z których zalet można cieszyć się niezależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego na smartfonie.

Te ostatnie mogą ograniczać liczbę swoich amatorów poprzez kompatybilność wyłącznie z usługami HMS, ale nic nie stoi na przeszkodzie w przypadku zegarków, słuchawek czy głośników. I dlatego Huawei w okresie przejściowym, w którym dynamicznie, ale jednak na nowo tworzy swój ekosystem usług dla smartfonów, chce podtrzymać zainteresowanie użytkowników telefonów innych marek swoimi akcesoriami, w których przypadku dany ekosystem usług choć istotny nie jest krytyczny.

A to, że w wielu przypadkach Huawei oferuje akcesoria, które faktycznie zasługują na rekomendację i cieszą się popularnością, to już tylko wisienka na torcie.

Źródło: Huawei, inf. własna

