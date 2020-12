Do sprzedaży w Polsce trafił OPPO Watch w wersji LTE, obsługujący eSIM, co pozwala prowadzić rozmowy telefoniczne bez telefonu. Jak się spodziewacie jest pewien haczyk, a jest nim ograniczona dostępność usługi eSIM.

Pamiętacie pewnie naszą recenzję OPPO Watch w wersji z 46 mm tarczą. Jeśli spodobał się wam ten smartwatch, a jeszcze go nie kupiliście, to być może zainteresuje was fakt, że można go kupić już jako wariant z obsługą LTE. Oznacza to, że bez pomocy telefonu możemy wykonywać połączenia głosowe, korzystać z internetu, z pomocą transferu danych.

Dzięki temu, że z OPPO Watch możemy płacić zbliżeniowo, dostajemy w ręce, a raczej na rękę, w pełni funkcjonalny mobilny produkt. Pozostałe wrażenia, które opisane są w recenzji wersji bez LTE, pozostają w mocy.

Obsługa eSIM w OPPO Watch to korzyści nie dla każdego, z których może skorzystać każdy

By zapewnić wsparcie dla LTE, OPPO Watch wyposażony został w obsługę kart eSIM. Oznacza to, że w Polsce tylko operatorzy, którzy mają w swojej ofercie usługę eSIM, zapewnią wspomniane korzyści. Obecnie najszerszą ofertę ma Orange, ale z eSIM mogą korzystać też użytkownicy sieci Truphone oraz biznesowi klienci T-Mobile. Posiadacze kontraktów z Play i Plusie na razie muszą obejść się smakiem, zmienić operatora, albo poszukać podobnego zegarka, ale z wsparciem dla fizycznych kart SIM.

Ile kosztuje OPPO Watch z eSIM? Gdzie można go kupić?

Regularna cena smartwatcha to 1499 złotych, co oznacza, że za przyjemność rozmów z zegarka czy też pozostawienia telefonu w domu, zapłacimy ekstra 400 złotych ponad cenę modelu bez eSIM.

Na szczęście w okresie przedświątecznym, i trochę po Gwiazdce, cena OPPO Watch z eSIM zostanie obniżona do 1299 złotych. Ta promocja potrwa od 14 do 27 grudnia.

Sprzedaż OPPO Watch eSIM będzie prowadzona w sieciach sprzedaży detalicznej elektroniki, a także strefie marki na Allegro i we współpracy z Orange.

Źródło: OPPO

