Jaką kartę pamięci warto kupić? Szybka karta microSD jest bardzo przydatna w kamerach, wideorejestratorach, aparatach, dronach i oczywiście telefonach. Oto ranking najlepszych kart pamięci.

Szybka karta microSD. Ranking 2022

Wytrzymała i szybka karta pamięci to rzecz niemal niezbędna we współczesnych czasach. Jest mała i lekka, ale mieści w sobie nawet setki gigabajtów danych. Dzięki niej możemy powiększyć pamięć, bez konieczności wymiany sprzętu na nowy.

Polecane karty pamięci microSD:

Możemy nosić przy sobie kilka, a nawet kilkanaście kart microSD i nawet tego nie poczujemy. To dobry nośnik pamięci na co dzień i w czasie długiej podróży, szczególnie dla osób często nagrywających filmy (np. jutuberów, vlogerów).

Karta microSD przydaje się do telefonu, tabletu, drona, kamery sportowej, aparatu cyfrowego, wideorejestratora, a nawet laptopa. Jest to bardzo powszechnie stosowany standard pamięci pasujący do wielu współczesnych urządzeń. Ważne jest to, by wybrać kartę microSD pasującą idealnie do potrzeb użytkownika oraz specyfikacji sprzętu którego używamy.

Pojemność kart microSD:

microSD - pojemność do 2 GB (FAT)

microSDHC - pojemność do 32 GB (FAT32)

microSDXC - pojemność do 2 TB (exFAT)

Jaką pojemność microSD wybrać dla siebie? Po pierwsze powinniśmy sprawdzić jaką pojemność karty pamięci obsługuje nasz telefon. Szukajmy tej informacji w specyfikacji na stronie producenta, w sklepie lub u operatora od którego kupiliśmy smartfon.

Jaka karta micro SD do telefonu?

Jeśli smartfon obsługuje microSDXC to poradzi sobie również z kartami microSDHC i zwykłymi microSD. Jeśli jednak obsługuje tylko microSDHC, to może nie rozpoznać karty w standardzie microSDXC. Innymi słowy kompatybilność jest zachowana w dół, ale nie w górę.

W praktyce najlepszym i najbardziej opłacalnym pomysłem jest kupienie do telefonu karty pamięci 32 lub 64 GB. Większość współczesnych modeli obsłuży takie pojemności bez problemu, a my nie wydamy fortuny, bo dobra i tania karta micro SD do telefonu 32 GB kosztuje w granicach 50 zł. Lepsze i szybsze karty o tej pojemności mogą być już znacznie droższe - nawet do 100-150 zł.

Szybkość karty microSD - na co zwracać uwagę?

Jaka karta microSD jest szybka? Zwróć my uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniu oraz na samej karcie. Opcjonalnie wyszukaj specyfikacji karty na stronie producenta lub sklepu.

UHS-III, UHS-II, UHS-I - Skrót pochodzi od Ultra High Speed. Starszy UHS-I oferuje teoretyczny transfer do 104 MB/s, nowszy UHS-II do 312 MB/s, natomiast najnowszy standard UHS-III aż 624 MB/s. Szczegółowych wartości warto szukać w specyfikacji karty na stronie producenta lub sklepu, bo realnie większość kart nie dociera do tych maksymalnych transferów. Karty w standardzie II oraz III można łatwo rozpoznać, bo mają dwa rzędy styków. Oczywiście im wyższe oznaczenie, tym lepiej, ale przede wszystkim zwracajmy uwagę na to jaki standard jest wspierany przez sprzęt, którego używamy (np. smartfon, aparat lub kamerę). Jeśli sprzęt wspiera UHS-I, to nie dopłacajmy do droższych kart UHS-II, bo nie zyskamy wiele.



Dużo tych oznaczeń. Może jakaś szybka porada?

Do większości nowoczesnych smartfonów, aparatów i kamer nagrywających filmy 4K polecane są karty microSDHC UHS-I U3 V30 lub lepsze. Obecnie najbardziej godne kupna są pojemności 128 GB. Oczywiście jest to duże uogólnienie, bo w praktyce trzeba koniecznie upewnić się jakie możliwości ma sprzęt do którego chcemy tę kartę włożyć oraz jakie realne transfery oferuje dany model karty.

UWAGA! Koniecznie zwracajcie uwagę zarówno na szybkość odczytu, jak i zapisu danych. Często są między nimi duże rozbieżności. Np. odczyt może wynosić 100 MB/s, a zapis 30 MB/s. W praktyce obie wartości są ważne, ale w czasie nagrywania filmów 4K 60 kl/s ważniejsza jest szybkość zapisu.

Jaka karta pamięci do wideorejestratora?

Tutaj ważne jest zasięgnięcie informacji u sprzedawcy w sklepie lub sprawdzenie na stronie producenta karty. Dobra karta microSD do wideorejestratora powinna być wyposażona w pamięć MLC. Potrafi ona wytrzymać wielokrotne zapisywanie ogromnej liczby filmów. Innymi słowy karta z pamięcią MLC wytrzyma dłużej i nie zepsuje się szybko. Gorsze są karty z pamięcią TLC.

Kupując kartę microSD warto dodatkowo zwrócić uwagę by miała ona w komplecie adapter do większego formatu SD. Wtedy możemy taką kartę umieścić również w innych urządzeniach przenośnych np. laptopach.

W poniższym zestawieniu umieściliśmy karty microSD zalecane do najpopularniejszych zastosowań, pomijając najbardziej wymagające, profesjonalne zadania.

Kingston Canvas Go! Plus 128 GB U3 A2 V30 - szybka karta pamięci 128 GB Ocena benchmark.pl









4,5/5 Szybka karta microSDXC z deklarowanym odczytem aż 170 MB/s i zapisem 90 MB/s. To znakomite wyniki, dzięki którym karta może być używana w różnorodnych urządzeniach, w tym również wymagających kamerach sportowych 4K, dronach, aparatach cyfrowych i smartfonach. Dzięki standardowi A2, U3 i V30 nadaje się do wykonywania długich serii zdjęć nie tylko w formacie JPG, ale również RAW (większe pliki), poradzi sobie nawet z uruchamianiem aplikacji mobilnych, jeśli dany smartfon oferuje taką opcję. Najważniejsze cechy: Pojemność 128 GB

Szybkość odczytu 170 MB/s

Szybkość zapisu 90 MB/s

Wymiary 15 x 11 x 1 mm

Samsung Evo Plus 256 GB UHS-I U3 A2 V30 - szybka karta micro SD 256 GB Ocena benchmark.pl









4,5/5 To bardzo dobra i uniwersalna karta pamięci. Nadaje się bardzo dobrze do konsol, telefonów, dronów, wideorejestratorów, aparatów i kamer sportowych, a nawet małych komputerów, takich jak Raspberry Pi. Ma odczyt na poziomie 130 MB/s i zapis 120 MB/s, więc można liczyć na sprawny transfer danych, a jednocześnie cechuje się wystarczająco dużą wytrzymałością (żywotnością). Ponadto jest to dość opłacalna karta microSD, bo oferuje optymalną relację trzech cech: szybkości, pojemności i ceny. 256 GB wystarczy na wiele zdjęć, filmów i plików, a większość nowoczesnych urządzeń wspiera już taką pojemność. Najważniejsze cechy: Pojemność 256 GB

Szybkość odczytu 130 MB/s

Szybkość zapisu 130 MB/s

SanDisk Extreme 128 GB UHS-I U3 A2 V30 - szybka karta pamięci microSD 128 GB Ocena benchmark.pl









4/5 Kolejna bardzo dobra, warta polecenia i szybka karta pamięci. Ze względu na dość szybki zapis 90 MB/s polecana przede wszystkim do kamer i dronów nagrywających wideo 4K z wysoką przepływnością (duży bitrate). Dobra też do fotografowania w formacie RAW oraz użytku w wideorejestratorach wyposażonych w kilka kamer. Jej ogromną zaletą jest również wysoka szybkość odczytu, aż 160 MB/s, co oznacza, że można używać jej do uruchamiania systemu w Raspberry Pi lub odtwarzania zapisanych na niej filmów 4K. Najważniejsze cechy: Pojemność 128 GB

Szybkość odczytu 160 MB/s

Szybkość zapisu 90 MB/s

GoodRam IRDM 64 GB U3 A2 V30 - szybka polska karta pamięci microSD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Karta microSDXC polskiej produkcji, która cechuje się szybkim zapisem (120 MB/s) i bardzo szybkim odczytem (aż 170 MB/s). W klasie pamięci UHS-I U3 A2 jest to jedna z najszybszych kart microSD. Wprost doskonała w zasadzie do każdego nowoczesnego sprzętu, który potrzebuje tego typu nośnika. Szybsze są w zasadzie tylko karty UHS-II, ale one są wciąż znacznie droższe i trudniej dostępne. GoodRam microSDXC IRDM nadaje się idealnie do kompatybilnych konsol, telefonów, kamer 4K, dronów i nawet najbardziej zaawansowanych wideorejestratorów z kilkoma kamerami. Jeśli faktycznie potrzebujesz bardzo dużej szybkości zapisu i odczytu, to warto zwrócić szczególną uwagę na ten nośnik. Najważniejsze cechy: Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 170 MB/s

Szybkość zapisu 120 MB/s

Patriot EP Series 64 GB microSDXC U3 A1 V30 - kolejna dobra i tania karta microSD 64 GB Ocena benchmark.pl









4,5/5 To świetna seria kart pamięci, cechująca się dobrą sprawnością zapisu i odczytu, również małych plików. Oferuje bardzo dobrą liczbę IOPS na poziomie 1000/2500. Doskonale nadaje się do uruchamiania aplikacji z karty microSD oraz nagrywania filmów 4K. Cała seria została zaprojektowana głównie z myślą o smartfonach i tabletach z systemem Android, ale karty microSDXC Patriot EP Series są w pełni uniwersalne. Bez problemu można ich używać w kamerkach sportowych, dronach, wideorejestratorach i aparatach. Najważniejsze cechy: Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 100 MB/s

Szybkość zapisu 80 MB/s

Najlepsza karta microSD naszym zdaniem

Wielu producentów oferuje szybkie i wytrzymałe karty microSD. Najbardziej uniwersalne i godne polecenia są te oznaczone symbolami U3, A2 i V30 (lub wyższymi). Interesująca, opłacalna i godna polecenia jest cała rodzina kart Samsung Evo Plus.