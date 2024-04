Konsola PlayStation 5 staje się coraz lepsza. Kolejna aktualizacja to "rutynowa" poprawa stabilności, jednakże japońska korporacja zadbała też o nowe funkcje.

Firma Sony pod koniec marca zapowiedziała nową funkcję - poradniki do gier w PS5. Głównym celem jest pomoc graczom, którzy z jakichś powodów utknęli na danym etapie rozgrywki. Teraz aktualizacja materializuje się na naszych oczach - firmware 24.03-09.20.00 już jest.

Co nowego w PlayStation 5

Sony klasycznie już poprawia stabilność i wydajnośc systemu PS5, ale nie jest to jedyny argument przemawiający za pobraniem aktualizacji. Jeśli szukasz poradników do gier, to z pewnością ucieczy cię fakt, że rozbudowano Community Game Help o krótkie nagrania autorstwa innych graczy.

Poradniki do gier są wzbogacone o funkcję Pomocy społeczności. Co to oznacza?

W Pomocy dotyczącej gier w obsługiwanych grach pojawią się specjalnie oznaczone wskazówki. Te podpowiedzi są wygenerowane z filmów autorstwa innych graczy. ​​​​Każdy może opublikować taki filmik. Być może tym samym pomożesz innym graczom. Oto co trzeba zrobić:

Należy otworzyć Ustawienia > Zrzuty i transmisje > Zrzuty > Zrzuty automatyczne > Pomoc społeczności dotycząca gier i zaakapcetować funkcję (Weź udział). Rzecz jasna zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Gdy podczas sesji Remote Play pojawia się komunikat "Nawiązano połączenie z usługą Remote Play", teraz masz możliwość ukrycia tego powiadomienia na ekranie gry. Przejdź do Ustawienia > System > Remote Play i aktywuj opcję Ukryj status połączenia usługi Remote Play.

Poprawiono wydajność i stabilność systemu.

Sony w ramach aktualizacji poprawia również użyteczność niektórych ekranów.

No dobrze, a kiedy PS5 Pro?

Być może już za chwilę temat PS5 nieco ucichnie, wszak mnożą się doniesienia o PS5 Pro. Wszystko wskazuje na to, że oficjalna zapowiedź nowej konsoli to kwestia czasu. Kiedy PS5 Pro ujrzy światło dzienne? Branża spodziewa się premiery sprzętu pod koniec 2024 r. lub na początku 2025 r. Tak, aby PS5 Pro było gotowe na premierę GTA 6.

Źródło: Sony