Indika na nowym zwiastunie. Premiera dosłownie za chwilę

O grze Indika po raz pierwszy usłyszeliśmy pod koniec 2023 r. 11 bit studios wraz z Odd Meter od samego początku dbają o to, by grę otaczała aura tajemniczości. Najnowszy zwiastun tylko to potwierdza.

Indika nadchodzi. Jeśli ktoś z was przespał ostatnie miesiące, to spieszymy z wyjaśnieniem: wspólne dzieło 11 bit studios oraz Odd Meter to trzecioosobowa przygodówka, w której eksploracja i zagadki środowiskowe są na porządku dziennym. W toku rozgrywki wcielimy się w zakonnicę zmagającą się z głosem diabła rozbrzmiewającym w jej głowie. Jest to produkcja na tyle wzbudzająca ciekawość, że postanowiliśmy umieścić ją w naszym rankingu na najlepsze gry 2024.

Współpraca w cieniu wojny

Kwestie wydawnicze spoczywają na polskim 11 bit studios, natomiast za produkcję odpowiada pochodzący z Rosji niezależny deweloper Odd Meter. Twórcy opuścili swój kraj i mieli ku temu ważny powód. W informacji prasowej nadesłanej w październiku 2023 r. przedstawiono stanowiska obu firm, które teraz przytaczamy dla lepszego zrozumienia tematu:

"Nawet zanim nasz kraj rozpoczął wojnę, poruszaliśmy w grze tematykę, która mogła skutkować w Rosji pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Po 24 lutego sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Pobyt w Rosji stał się straszny fizycznie, ale i - co najważniejsze - trudny moralnie. Dlatego zdecydowaliśmy się wyjechać. Dziś szczególnie widać, jak istotne tematy poruszamy w naszej produkcji. Wiele problemów dzisiejszej Rosji ma swoje źródło w społeczno-politycznym infantylizmie, który przez wieki był wbijany w głowy obywateli: pokora, posłuszeństwo i cierpliwość to główne cnoty narzucone przez naszą ortodoksyjną kulturę. Nic więc dziwnego, że instytucje takie jak Rosyjski Kościół Prawosławny stały się jedną z głównych broni propagandy, nawołującej parafian do umierania za ojczyznę i głoszącej potworną obojętność na życie własne i innych ludzi." - Dmitrij Swietłow, reżyser gry i założyciel studia Odd Meter.

Dodajmy, że część wpływów ze sprzedaży gry zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom poszkodowanym na wojnie w Ukrainie. Stanowisko 11 bit studios również nie jest tajemnicą.

"Ta dehumanizująca wojna pokazuje, że nasze pragnienie postrzegania świata jako wolnego, cywilizowanego miejsca, jest wciąż kruche, a życie mas ludzi w dalszym ciągu zależne jest od wojskowych i politycznych kaprysów. Wiedzieliśmy jednak, że nie możemy mierzyć naszej współpracy z Odd Meter jedynie miarą pochodzenia studia. Gdy zespół zdecydował się opuścić Rosję i przenieść do Kazachstanu, daliśmy im tyle czasu ile było potrzebne, by jego członkowie mogli wrócić prywatne i zawodowe życia na właściwe tory. Wszelkie terminy mogły zostać przesunięte, a my włożyliśmy mnóstwo wysiłku w kwestie formalne. Ale co najważniejsze - nie ingerowaliśmy w zawartość gry ani w jej tematykę, która w brawurowy sposób porusza kwestie niemal w ogóle w grach nieobecne. Biorąc pod uwagę wartość artystyczną Indiki, jakakolwiek cenzura z naszej strony oznaczałaby brak pewności co do wartości tego projektu. Dlatego z całego serca wierzymy w wysiłki Odd Meter, mające na celu stworzenie zadziwiającego i jedynego w swoim rodzaju doświadczenia. Nie możemy się doczekać, aż nasza społeczność zagra w Indikę i zachwyci się w równym stopniu co my." - wyjaśnia Rufus Kubica, Product Management Lead w 11 bit studios.

Indika czerpie garściami z dzieł takich twórców filmowych jak Lanthimos, Aster i Aronofsky, a także wielkich literatury jak Bułhakow, Dostojewski czy Gogol. To, co bez wątpienia wyróżnia grę, to dezorientujące wątki, filozoficzne debaty między bohaterami, intrygujące wątki religijne, czarny humor oraz kwestionowanie norm społecznych. Słowem: grając jako młoda zakonnica, wyruszymy w podróż ku samopoznaniu i w tej misji towarzyszyć nam będzie diabeł.

Premiera gry Indika

Nowy zwiastun to sygnał, że premiera coraz bliżej. Ciekawi jesteście, kiedy Indika ujrzy światło dzienne? Ciekawość to pierwszy stopień do piekła (ciekawe, jaki jest drugi)! Indika zadebiutuje 2 maja 2024 r. na PC. Później, ale nadal w maju, pojawi się wersja na konsole PS5 oraz XSX|S.

