Aktualizacja Xbox App. Microsoft wprowadza nową funkcję

Aplikacja Xbox na PC stanie się jeszcze lepsza. Microsoft wprowadza kolejne nowości. Kosmetyczne, ale jakże przydatne.

Microsoft nieustannie rozwija Xbox App. Niedawno informowaliśmy o tym, że do aplikacji Xbox wprowadzana jest funkcja sterowania dotykowego na urządzeniach mobilnych. Kolejna nowość dotyczy szybkiego wznawiania gier. Czy to wszystko ma związek z Xbox Handheld?

Nowe udogodnienia w aplikacji Xbox na Windows

Microsoft stale rozwija swoją aplikację Xbox na system Windows, dążąc do ulepszenia wrażeń z gier na urządzeniach przenośnych. Ostatnie aktualizacje, o których donosi The Verge, wprowadzają funkcje zaprojektowane tak, by usprawnić korzystanie z aplikacji przy użyciu kontrolerów.

"Wróć do gry" i ulepszony panel znajomych

Jedną z kluczowych nowości jest funkcja "Jump back in" (Wróć do gry), która pozwala szybko wznawiać ostatnio grane tytuły. Microsoft umożliwił wyświetlenie do dziewięciu gier w głównym oknie aplikacji Xbox, a uruchomienie wybranej gry jest możliwe bezpośrednio z kontrolera. Ponadto, usprawniono panel znajomych, ułatwiając dostęp do listy kontaktów i rozmów grupowych przez kontroler lub urządzenie przenośne, co znacząco poprawia interakcje społecznościowe w aplikacji.

Droga do perfekcyjnej obsługi

Mimo wprowadzenia powyższych ulepszeń, użytkownicy, tak jak relacjonuje The Verge, nadal mogą napotykać trudności w nawigacji po aplikacji bez bezpośredniego dotyku ekranu. Problem ten dotyczy zwłaszcza dostępu do bocznego paska menu. Microsoft kontynuuje prace nad doskonaleniem doświadczeń z gier na urządzeniach z Windows, szczególnie dla subskrybentów PC Game Pass, którzy korzystają z gier na urządzeniach przenośnych. Choć droga do osiągnięcia pełnej intuicyjności obsługi jeszcze przed nami, to kierunek zmian zdaje się być obiecujący dla graczy preferujących handheldy.

