Microsoft nie zapomina o aplikacji Xbox na iOS i Android. Oto nadchodzi jakże przydatna funkcja, która zdecydowanie podniesie komfort grania. Kontrolery staną się zbędne.

Dewizą aplikacji Xbox na iOS i Android jest nieskrępowana wygoda i prostota. Po jej zainstalowaniu użytkownik może udostępniać rozmaite materiały lub najzwyczajniej grać w gry za pośrednictwem smartfonów i tabletów.

Aplikacja Xbox z pożądaną funkcją

Ta funkcjonalność miała pewne ograniczenia, bowiem aplikacja Xbox wymagała od gracza, by ten i tak podłączył odpowiedni kontroler przez Bluetooth. Na szczęście Microsoft chce zmienić ten stan rzeczy.

Mówiąc wprost, aplikacja Xbox otrzyma funkcję sterowania dotykowego na urządzeniach mobilnych, co zauważył serwis The Verge. Ta możliwość pojawia się w najnowszej wersji beta w trybie gry zdalnej Xbox Remote Play.

Wszędzie zmiany, również w systemie iOS

Elementy sterowania dotykowego są identyczne do tych, które znajdziemy w usłudze Xbox Cloud Gaming. Nasze urządzenie Android lub iOS otrzyma nakładkę ekranową, dzięki której nawigacja stanie się intuicyjna, a przede wszystkim nie będzie wymagać aktywnego kontrolera.

A skoro już o iOS mowa, to warto wspomnieć o przełomowych zmianach. Aktualizacja oprogramowania iOS 17.4 to niemalże rewolucja: App Store wprowadzi alternatywne sklepy z aplikacjami (nawet znalazło się miejsce dla Fortnite). Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ wiosną 2023 r. gigant z Redmond zdradził, iż planuje otworzyć na iPhone'ach paltformę Xbox Store ze swoimi mobilnymi grami.

Źródło: The Verge