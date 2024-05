Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która zakłada zmiany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jedna ze zmian dotyczy programu laptop dla nauczyciela.

Program "Laptop dla nauczyciela" został wprowadzony na początku września 2023 r., by wspierać cyfryzację edukacji oraz ulepszyć proces nauczania w szkołach podstawowych. W ramach tego programu, nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach 4-6 otrzymali bony o wartości 2500 zł na zakup sprzętu komputerowego.

W lutym poznaliśmy statystyki dotyczące zainteresowania programem. Do akcji przystąpiło 329 tys. nauczycieli, ale świadczenie zrealizowało tylko 144 tys., czyli jakieś 43,72 proc. uprawnionych.

Zmiany w programie laptop dla nauczyciela

Nowy rząd zapowiada zmiany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, które pozwolą rozszerzyć "Laptop dla nauczyciela".

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Zmiany zaproponowane w KPO mają na celu dostosowanie przyjętych zobowiązań do realnych możliwości Polski. Założeniem dla rewizji KPO jest jej ograniczenie do zmian, które są niezbędne do skutecznej realizacji reform i inwestycji. Są one szczególnie istotne dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Według wprowadzonych zmian, grupa odbiorców bonu na zakup laptopa zostanie rozszerzona i obejmie również nauczycieli klas 1-3. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z KPO (Krajowego Planu Odbudowy).

Jeszcze nie wiadomo, czy zmiany będą obejmować także wartość bonu i/lub wymaganą specyfikację laptopa. Warto bowiem zaznaczyć, że w pierwotnej wersji programu sprzęt musiał zapewniać wydajność co najmniej 1200 punktów w teście CrossMark, a do tego oferować co najmniej 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności co najmniej 256 GB. Specyfikacja dopuszczała konstrukcje z ekranem o przekątnej co najmniej 13 cali i rozdzielczością co najmniej Full HD. Sprzęt nie mógł być jednak cięższy niż 2,5 kg.

