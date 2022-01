Koreańska ofensywa na Netflix wypadła w ostatnich miesiącach wyjątkowo efektywnie. Czy All of Us Are Dead dołączy do grona produkcji określanych mianem hitów?

All of Us Are Dead już wkróce na Netflix

Squid Game, a zwłaszcza Hellbound dość daleko do najlepiej ocenianych seriali pochodzących z Korei Południowej, ale to właśnie one cieszyły się ostatnio ogromną popularnością. Pomógł w tym oczywiście Netflix ze swoją dużą bazą użytkowników. I zamierza iść za ciosem.

Być może widzieliście już krótkie zajawki nowego serialu All of Us Are Dead z koreańskiego oddziału Netflix. Teraz przygotowany został pierwszy konkretny zwiastun i od razu ruszono z globalną kampanią promującą. Wbrew pozorom późno, bo jednocześnie potwierdzono datę premiery i okazuje się, że padło na 28 stycznia.

All of Us Are Dead - zwiastun

Koreański serial o zombie

Koniec lekcji, czas na apokalipsę. Tak Netflix promuje All of Us Are Dead co dokładnie oddaje fabułę tego serialu. Sam zwiastun również nie pozostawia wielkich wątpliwości co do tego, na jaką opowieść należy się nastawiać. W szkole wybucha epidemia zmieniająca ludzi w zombie, uczniowie, którzy uniknęli wirusa będą musieli znaleźć drogę ucieczki.

Jeśli chodzi o gatunek, All of Us Are Dead przedstawiany jest jako horror. Z racji fabuły w rolach głównych osadzono młode pokolenie koreańskich aktorów. Reżyserią zajęli się Kim Nam-su oraz Lee Jae-kyoo.

Źródło: Netflix