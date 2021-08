Najdroższy serial w historii nie musi okazać się największym hitem, ale już sam budżet sprawia, że trudno przejść obok niego obojętnie. Za nieco ponad rok mamy otrzymać możliwość weryfikacji zapowiedzi.

Kiedy premiera serialu The Lord of the Rings?

Pierwsze konkretniejsze informacje dotyczące serialu Władca Pierścieni z wytwórni Amazon pojawiły się kilka tygodni temu. Wrażenie zrobiła przede wszystkim kwota około 465 mln dolarów, którą zdecydowano się przeznaczyć na produkcję i to nie całości, a wyłącznie 1. sezonu. Dla porównania, ostatni sezon Gry o Tron kosztował 15 mln dolarów za odcinek.

W minionym tygodniu temat serialu powrócił i to nie z byle jakich powodów. Ten najważniejszy to bezsprzecznie ujawnienie daty premiery oraz pochwalenie się pierwszym kadrem promującym serial.

The Lord of the Rings ma zadebiutować 2 września 2022 roku. O ile nie dojdzie do opóźnień, czego w tym momencie chyba nikt nie zagwarantuje. Za coś pewnego można traktować za to deklaracje, iż zainteresowani będą musieli zajrzeć na Amazon Prime Video. Nie należy spodziewać się przy tym od razu całości, kolejne odcinki mają pojawiać się co tydzień.

Zdjęcia na planie 1. sezonu Władcy Pierścieni zakończone

W obsadzie serialu znaleźli się Cynthia Addai-Robinson (znana m. in. z Arrow, Strzelec), Robert Aramayo (Co kryją jej oczy), Maxim Baldry (Wakacje Jasia Fasoli), Nazanin Boniadi (Homeland) czy Joseph Mawle (Wojna i miłość). Producentami wykonawczymi produkcji są Patrick McKay oraz J.D. Payne.

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że pod względem fabularnym serial będzie prequelem filmowej trylogii bazującej na powieściach J.R.R. Tolkiena, akcja zostanie osadzona w Drugiej Erze Śródziemia. Jeśli chodzi natomiast o gatunek, zapowiadany jest „epicki dramat”.

Zainteresowani? Optymizmem jeśli chodzi o dotrzymanie ujawnionej daty premiery może napawać fakt, iż zakończyły się już zdjęcia na planie. Odbywały się w Nowej Zelandii. I kilku fotografii z tym związanych już się doczekaliśmy, na materiały przedstawiające efekty prac całej ekipy zapewne jeszcze trochę poczekamy.

Źródło: twitter - @LOTRonPrime