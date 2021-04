Potrafisz sobie wyobrazić 465 milionów dolarów? To teraz spróbuj sobie wyobrazić, że tyle pieniędzy idzie na zaledwie jeden sezon serialu. Cóż, wiedzieliśmy, że Władca Pierścieni z wytwórni Amazon ma być produkcją o olbrzymim budżecie, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak.

Amazon wyda 465 mln dolarów na jeden sezon The Lord of the Rings

A właśnie tyle – 465 milionów dolarów pochłonie produkcja pierwszego sezonu The Lord of the Rings (i wcale nie zapomnieliśmy postawić między tymi cyframi przecinka). Nowy serial, będący prequelem filmowej trylogii bazującej na powieściach J.R.R. Tolkiena, będzie najdroższą tego typu produkcją w historii.

Dla porównania ostatni i zarazem najdroższy (w przeliczeniu na odcinek) sezon Gry o tron kosztował „zaledwie” 90 milionów dolarów, a Disney na pierwszy sezon The Mandalorian wydał około 100 milionów. Nie znamy dokładnych liczb, ale WandaVision mogło mieć budżet na poziomie jakichś 220 milionów dolarów, lecz to wciąż nawet nie połowa tego, co Amazon przeznacza na swój nadchodzący hit.

Chcesz więcej porównań? Proszę bardzo: 451 milionów dolarów to budżet, jaki amerykański rząd zamierza przeznaczyć w tym roku na potrzeby przygotowań do księżycowej eksploracji. Tak, mniej niż wyda się na jeden sezon tego serialu. Z drugiej strony (ustępujący) dyrektor generalny Amazona, Jeff Bezos mógłby z własnej kieszeni sfinansować jakieś 400 sezonów zanimby splajtował.

Władca Pierścieni – to będzie najdroższy serial w historii

Na pierwszym sezonie się nie skończy. Amazon planuje aż 5 części Władcy Pierścieni i nawet jeśli koszty kolejnych będą dużo niższe (nie będzie trzeba od nowa budować scenografii, szyć strojów itp.), to trudno przypuszczać, by miały one zmaleć do tego stopnia, żeby nie był to najdroższy serial w historii.

Producentem serialu jest J. A. Bayona, a showrunnerami – J.D. Payne i Patrick McKay. Zaproszą nas do czasów Drugiej Ery Śródziemia, a więc przedstawione zostaną wydarzenia sprzed tysięcy lat względem Władcy Pierścieni i Hobbita. Na ekranach zobaczymy zarówno dobrze nam znanych bohaterów, jak i zupełnie nowe postacie.

Źródło: Hollywood Reporter, The Verge

