Wygląda na to, że New World i komputer z GeForce RTX 3090 to bardzo kiepskie połączenie. W skutek błędu, zabawa może poskutkować zniszczeniem karty graficznej.

New World może zniszczyć GeForce RTX 3090

Amazon nieszczególnie kojarzy się z grami, a jeśli już to pewnie sporej części graczy raczej negatywnie. New World ma to zmienić i biorąc pod uwagę pierwsze opinie po starcie beta testów, być może faktycznie wreszcie będzie to ciekawa propozycja, którą Amazon zapisze na konto swoich sukcesów. Tyle tylko, że aktualnie poza pozytywnymi opiniami na temat rozgrywki pojawiły się bardzo niepokojące doniesienia dotyczące kwestii technicznych.

Wczesne wersje gier często miewają mniejsze lub większe problemy. W tym przypadku, przynajmniej na niektórych konfiguracjach sprzętowych, ich skutki mogą okazać się opłakane. W sieci pojawiły się wpisy graczy i streamerów, u których zabawa przy New World doprowadziła do zniszczenia GeForce RTX 3090 na skutek zbyt wysokiej temperatury.

Wiele wskazuje na to, że dotyczy to głównie modeli EVGA. Od razu pojawił się trop i wszystko może być związane z nielimitowaną liczbą klatek na sekundę i maksymalnym wysiłkiem karty graficznej. I okazał się on trafny.

Amazon wydał krótkie oświadczenie

Temat dość szybko zyskuje na popularności, czemu trudno się dziwić, bo wszystko brzmi bardzo niepokojąco. Amazon przesłał oficjalny komunikat redakcji PC Gamer, który w świetle takich a nie innych doniesień wygląda na wyjątkowo stonowany. Stwierdza w nim, iż nie zaobserwował „żadnych oznak powszechnych problemów z RTX 3090”, aczkolwiek odnotował „kilka” doniesień graczy, którzy doświadczyli awarii sprzętu. Jednocześnie dodaje, iż lada chwila udostępni odpowiednią łatkę.

„Setki tysięcy osób grało wczoraj w zamkniętą betę New World, łącznie możemy mówić o milionach godzin rozgrywki. Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń o graczach używających wysokowydajnych kart graficznych, którzy doświadczali awarii sprzętu podczas grania w New World.

New World wykonuje standardowe wywołania DirectX dostarczane przez Windows API. Nie zaobserwowaliśmy żadnych oznak powszechnych problemów z RTX 3090, ani w wersji beta, ani podczas naszych wielomiesięcznych testów alfa.

Zamknięta beta New World jest bezpieczna. Aby jeszcze bardziej uspokoić graczy, opublikujemy dziś łatkę, która ogranicza liczbę klatek na sekundę na ekranie menu. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, jakie New World otrzymuje od graczy z całego świata. Będziemy słuchać ich opinii w trakcie bety i nie tylko.”

Jeśli dysponujecie PC z GeForce RTX 3090 i jednocześnie interesujecie się New World, na wszelki wypadek upewnijcie się, że będziecie sięgać po grę z opublikowaną już, wyżej wymienioną łatką.

Źródło: pcgamer