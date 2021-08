Na naprawdę sporą próbę wystawiana jest cierpliwość graczy czekających na premierę New World. Dobrze zapowiadające się MMO z otwartym światem jednak nie zadebiutuje w tym miesiącu.

Nie w wakacje. Kiedy premiera New World?

Niektórzy mogą pokusić się tutaj o stwierdzenie, iż nie ma w dzisiejszym komunikacie niczego zaskakującego. Głównie dlatego, iż Amazon od dłuższego czasu ma spore problemy z oszacowaniem czasu, jaki jest potrzebny na dopracowanie omawianej gry. Pamiętacie, ile razy zmieniano już plany co do premiery? To czwarte podejście.

Trudno z pełnym przekonaniem twierdzić, że ostateczne, chociaż wydaje się, że są na to duże szanse. Także z racji tego, że nie zdecydowano się na duży poślizg - z 31 sierpnia na 28 września.

Czas na dopracowanie błędów zgłaszanych przez graczy

Skąd stwierdzenie, że New World zapowiada się obiecująco? Już nie tylko na bazie obietnic twórców, ale także opinii graczy biorących udział w beta testach. Poza pewnym niebezpiecznym błędem dotyczącym właścicieli niektórych kart graficznych, pojawiło się naprawdę sporo pozytywnych głosów.

Nie oznacza to jednak, że jest idealnie, bo zgłoszeń mówiących o niedociągnięciach też nie brakowało. To właśnie na nich ma teraz skupić się Amazon Games by, jak to ujęto, uczynić New World jeszcze lepszym.

Czekacie na premierę? A może mieliście już okazję sprawdzić New World? Jeśli tak, jak wrażenia?

Źródło: twitter: @playnewworld