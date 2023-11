AMD udostępniło nowe sterowniki dla kart graficznych Radeon, które wprowadzają obsługę technologii AMD Fluid Motion Frames (AFMF) na starszych modelach Radeon RX 6000. Jeśli macie taki sprzęt, warto je zainstalować - odczujecie znaczącą poprawę wydajności.

AMD Fluid Motion Frames (AFMF) to jedna z najciekawszych technologii w kartach graficznych. Początkowo była ona dostępna tylko dla nowszych modeli Radeon RX 7000, co spotkało się z krytyką wielu osób.

Mamy jednak dobre wieści! AMD wysłuchało opinii swoich fanów i wprowadziło nową funkcję także do starszych modeli z serii Radeon RX 6000. To dobra informacja, bo takie konstrukcje nadal często są polecane w rankingach kart graficznych.

AMD Fluid Motion Frames poprawia wydajność w grach

Technologia AMD Fluid Motion Frames odpowiada za generowanie interpolowanych klatek, co przekłada się na większą płynność animacji. Można zatem powiedzieć, że to bardzo podobne rozwiązanie do konkurencyjnej technologii Nvidia DLSS z funkcją Frame Generator.

AMD udostępniło testowe sterowniki graficzne AMD Software: Adrenalin Edition Technical Preview Driver for AMD Fluid Motion Frames Version 23.30.01.03, które wprowadzają obsługę technologii AMD Fluid Motion Frames do kart graficznych Radeon RX 7000 i RX 6000.

Nowa funkcja działa we wszystkich grach korzystających z DirectX 11 i 12 – można ją uruchomić z poziomu AMD HYPR-RX lub po prostu aktywując funkcję AMD Fluid Motion. Testowa wersja AFMF jak na razie działa w trybie pełnoekranowym z wyłączoną synchronizacją pionową (V-Sync). Programiści zalecają stosowanie jej z wyświetlaczami wspierającymi technologię AMD FreeSync.

Włączenie technologii AMD Fluid Motion Frames może powodować dodatkowe opóźnienia w grach, więc producent zaleca połączenie jej z funkcją AMD Radeon Anti-Lag. Producent zaleca włączenie funkcji przy co najmniej 55 kl./s dla ekranów o rozdzielczości 1080p i 70 kl./s dla ekranów o rozdzielczości 1440p lub wyższej.

Test AMD Fluid Motion Frames

Ile można zyskać włączając AMD Fluid Motion Frames? Niedawno Wojtek sprawdził działanie funkcji FSR 3.0 z funkcją AMD Fluid Motion Frames na karcie Radeon RX 7900 XT. Na kanale Testing Games pojawił się ł filmik z testami nowej funkcji na karcie graficznej Radeon RX 6750 XT w rozdzielczości 1440p. Wyniki wyglądają naprawdę nieźle.

W zależności od gry można zyskać od 63% do 92% poprawy wydajności. Warto jednak zauważyć, że niektóre tytuły nie obsługują technologii, przez co nie wpływa ona na poprawę wydajności (tak się dzieje np. w Red Dead Redemption 2).

Źródło: AMD, YouTube @ Testing Games