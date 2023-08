Lepsza płynność gier przy zachowaniu takiej samej jakości obrazu? AMD pokazuje na to sposób! Niedługo w pierwszych grach ma pojawić się technologia FSR 3, która ma być rewolucją w gamingu.

Prezentacja kart graficznych Radeon RX 7700 XT i Radeon RX 7800 XT to nie jedyne nowości z targów Gamescom. AMD w końcu zaprezentowało technologie FSR 3 i HYPR-RX, które pozwolą przyspieszyć działanie gier.

AMD FSR 3 - w koncu odpowiedź na DLSS 3

Wprowadzenie AMD FidelityFX Super Resolution 3 nie powinno być specjalnym zaskoczeniem, bo zapowiedź technologii pojawiła się już na początku roku. Warto było czekać, bo to ważne usprawnienie wcześniejszych technologii skalowania obrazu: FidelityFX Super Resolution i FidelityFX Super Resolution 2.

FSR 3 korzysta ze skalowania obrazu i technologii Anti Lag, ale dodatkowo wprowadza technikę AMD Fluid Motion Frames – nowe rozwiązanie sprowadza się do generowania interpolowanych klatek (podobnie jak w konkurencyjnej technologii Nvidia DLSS 3 wprowadzono funkcję Frame Generator).

No dobrze, ale co to daje w praktyce? AMD chwali się, że nowa technologia przynosi spory wzrost wydajności – za przykład posłużyła gra Forspoken, która ma być jednym z pierwszych tytułów obsługujących FSR 3.

W rozdzielczości 4K w trybie Performance (nastawionym na wzrost wydajności) płynność animacji wzrosła z 36 fps do 122 fps. W rozdzielczości 1440p w trybie Natywnym (nastawionym na taką samą jakość obrazu) wzrost wydajności jest skromniejszy, ale też zauważalny - płynność animacji wzrosła z 64 fps do 106 fps.

AMD FidelityFX Super Resolution 3 w pierwszej kolejności ma pojawić się w dwóch grach: Forspoken i Immortals of Aveum. Później będzie wprowadzane w kolejnych tytułach - na tę chwilę wiadomo o: Avatar: Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, Warhammer 40000: Space Marine 2, Frostpunk 2, The Alters, Squad, Starship Troopers Extermination, Black Myth: Wu Kong, Crimson Deser i Like a Dragon: Infinite Wealth. Początki mogą wydawać się dosyć skromne. Warto jednak tutaj zauważyć, że poprzednie wersje FSR też miały skromne początku, ale są już dostępne w 300 tytułach, więc z biegiem czasu lista wsparcia dla FSR 3 na pewno będzie się poszerzać.

Do obsługi FSR 3 funkcją AMD Fluid Motion Frames wsparcie zapewnione jest od kart AMD Radeon RX 5000 i GeForce RTX 2000, ale producent rekomenduje użycie modeli co najmniej z serii Radeon RX 6000 i GeForce RTX 3000. Przy braku aktywnej funkcji AMD Fluid Motion Frames wymagania się mniejsze - wprawdzie funkcja działa od kart Radeon Vega i GeForce GTX 1000, ale producent rekomenduje użycie co najmniej kart Radeon RX 5000 lub GeForce RTX 2000.

AMD HYPR-RX przyspieszy działanie gier

Druga technologia też już wcześniej była zapowiadana. AMD HYPR-RX to połączenie techniki AMD Radeon Boost, AMD Radeon Anti Lag i AMD Radeon Super Resolution. W przyszłości planowane jest tutaj dodanie techniki AMD Fluid Motion Frames, która została wprowadzona w FSR 3.

AMD w tym przypadku chwali się przyspieszeniem działania gier i szybszym generowaniem klatek. Za przykład posłużyła konfiguracja z kartą graficzną AMD Radeon RX 7800 XT.

Przyspieszenie jest znaczące - widać to po opóźnieniach w generowaniu klatek i ilości klatek na sekundę.

AMD HYPR-RX działa na warstwie sterownika, więc nie są tutaj wymagane dodatkowe implementacje w konkretnej grze (a to oznacza dużo szersze wsparcie). Warto jednak zaznaczyć, że nowa technologia będzie działać tylko na kartach graficznych z najnowszej generacji Radeon RX 7000.

Źródło: AMD