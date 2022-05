Przed nami premiera nowych procesorów AMD Ryzen, które mają korzystać z platformy AM5. Producent planuje tutaj ważne zmiany w kwestii limitów energetycznych.

Prezentacja procesorów AMD Ryzen 7000 i platformy AM5 spotkała się ze sporym zainteresowaniem entuzjastów. Jednocześnie pojawiło się tutaj sporo pytań - jedna z najważniejszych kwestii dotyczy poboru mocy, bo ostatnio pojawiły się sprzeczne informacje.

Nowe limity energetyczne platformy AMD AM5

Producent przesłał nam oświadczenie, które tłumaczy kwestię poboru mocy i limitów energetycznych platformy AMD AM5:

Firma AMD chciałaby skorygować informację o poborze mocy przez gniazdo i limitach TDP nadchodzącej platformy AMD Socket AM5. Platforma ta obsługuje do 170W TDP z limitem PPT do 230W. TDP x 1,35 to standardowa kalkulacja TDP wobec PPT w przypadku gniazd AMD w erze „Zen” i 170-watowa grupa TDP nie jest wyjątkiem (170 x 1,35 = 229,5).

Nowa grupa TDP umożliwi procesorom o większej liczbie rdzeni uzyskanie znacznie większej wydajności w wymagających obliczeniowo zadaniach i będzie ona funkcjonować obok grup 65W i 105W, z których procesory Ryzen są dziś znane. Firma AMD jest dumna mogąc zapewnić społeczności entuzjastów transparentną i szczerą informację o produktach, więc przy tej okazji chcielibyśmy przeprosić za błąd i zamieszanie, jakie mogliśmy spowodować w tym temacie.

Co to oznacza w praktyce? Nowa platforma AM5 została przystosowana do procesorów o wyższych limitach mocy - maksymalnie 170 W TDP / 230 W PPT (w starej AM4 było to 105 W TDP / 142 W PPT). Jest to istotne z punktu widzenia użytkowników, bo wyższe wartości pozwolą na uzyskanie wyższej wydajności przez podniesienie taktowania i/lub zwiększenie liczby rdzeni. Z drugiej strony oznacza to większy pobór energii i więcej generowanego ciepła. Dla porównania, nowe procesory Intela osiągają limity 241 W.

Czy takie procesory pojawią się już w serii Ryzen 7000? Co prawda w oficjalnym oświadczeniu producenta tego nie ujawniono, ale takie informacje na Reddicie potwierdził Robert Hallock z AMD (przy czym najpewniej w tym przypadku byłyby to modele maksymalnie 16-rdzeniowe, ale o wyższych taktowaniach).

Zapowiedzi wyglądają obiecująco. Pozostaje zatem czekać na oficjalną premierę procesorów, która została zaplanowana na jesień tego roku.

