Premiera procesorów AMD Ryzen 7000 jeszcze przed nami, ale producent ujawnił nowe szczegóły o sprzęcie. Mamy otrzymać całkowicie nową platformę, która może poważnie zagrozić Intelowi.

Firma AMD zapowiedziała procesory Ryzen 7000 (Zen 4), które zastąpią obecne modele Ryzen 5000 (Zen 3).

Nowe jednostki mają zaoferować konkretny wzrost wydajności - topowy przedstawiciel może zagrozić najwydajniejszemu modelowi Intela.

Przy okazji premiery nowych procesorów mają zadebiutować płyty główne AM5. W planach są konstrukcje z chipsetami X670E, X670 i B650.

Premiera nowej platformy spodziewana jest jesienią tego roku. Wiemy jednak jakie płyty X670E szykują główni producenci.

Pierwsze informacje na temat procesorów Ryzen 7000 poznaliśmy na początku roku - producent przygotowuje całkowicie nowe procesory dla komputerów PC, które zastąpią obecne modele Ryzen 5000. Podczas targów Computex 2022 ujawniono więcej szczegółów o sprzęcie.

Całkowicie nowe procesory AMD Ryzen 7000



Lisa Su prezentuje próbkę inżynieryjną procesora Ryzen 7000

Modele Ryzen 7000 będą bazować na architekturze Zen 4 (łączącej jądra CCD produkowane w 5 nm i CIOD 6 nm). Nie należy tutaj jendak oczekiwać rewolucji. Głównie zmiany względem architektury Zen 3 mają dotyczyć 2-krotnie większej pojemności pamięci podręcznej drugiego poziomu (L2) oraz dodatkowych instrukcji do akceleracji operacji związanych ze sztuczną inteligencją (AVX-512).

Nowe procesory mają jednak osiągać bardzo wysokie zegary – w maksymalnym trybie Boost będzie to ponad 5,0 GHz. I wcale nie są to bajki, bo w trakcie konferencji zademonstrowano działanie 16-rdzeniowego modelu, który w grze Ghostwire: Tokyo zwiększał taktowanie do 5,5 GHz.

Jak to wpłynie na osiągi? Układy mają zapewnić ponad 15% wzrostu wydajności w jednowątkowych zastosowaniach - chodzi o porównanie przedprodukcyjnego układu Ryzen 7000 do modelu Ryzen 9 5950X (Zen 3) w benchmarku Cinebench R23 1T. Szału nie ma, bo mówimy tutaj o wyniku w okolicach około 1900 punktów, podczas gdy nowe Intele osiągają spokojnie ponad 2000 punktów.

Dużo lepiej ma wyglądać wydajność w wielowątkowych zastosowaniach. Producent podczas konferencji pochwalił się możliwościami 16-rdzeniowego Ryzena 7000 w renderowaniu 3D (mówimy więc o scenariuszu, który bardzo dobrze skaluje się z liczbą rdzeni).



Topowy procesor AMD Ryzen 7000 ma być o 31% wydajniejszy od modelu Core i9-12900K

Procesor AMD ma być o 31% wydajniejszy od konkurencyjnego modelu Intel Core i9-12900K też wyposażonego w 16 rdzenie (przy czym jest to 8 rdzeni/16 wątków wydajniejszego typu P-Core i 8 rdzeni/8 wątków słabszego typu E-Core).



Procesory Ryzen 7000 też bazują na konstrukcji z chipletami - jądra z rdzeniami wykonano w 5-nanometrowej, a jądro z interfejsami w 6-nanometrowej litografii

Nowe układy to też lepsza funkcjonalność. Jednostki zostaną wyposażone w dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 RAM, zintegrowaną grafikę bazującą na architekturze RDNA 2, a do tego zaoferują wsparcie dla PCI-Express 5.0 (28 linii transmisyjnych).

Procesory Ryzen 7000 będą korzystać z nowych płyt głównych AM5

Do obsługi procesorów Ryzen 7000 wymagane będą nowe płyty główne z podstawką AM5 (LGA 1718). Co ciekawe, konstrukcje będą projektowane pod układy o poborze mocy do 170 W (co sugeruje, że na rynku mogą pojawić się układy o takim współczynniku TDP).

Nowa platforma zapewni obsługę pamięci DDR5 i złączy PCI-Express 5.0, a do tego możemy oczekiwać wsparcia dla Wi-Fi 6E z Bluetooth LE 5.2, portów USB 3.2 Gen2 20 Gb/s oraz wyjść wideo HDMI 2.1 i DisplayPort 2.

Wsparcie dla PCI-Express 5.0 będzie kluczowe dla nadchodzących dysków SSD – takie konstrukcje podobno mają oferować o 60% wyższe transfery sekwencyjnego odczytu (najprawdopodobniej względem obecnych nośników pod PCI-Express 4.0).

Na rynku powinny pojawić się konstrukcje z trzema chipsetami:

X670E (X670 Extreme) – do ekstremalnego podkręcania i pełnym wsparciem dla PCI-Express 5.0

X670 – do tradycyjnego podkręcania i wsparciem dla PCI-Express 5.0 dla karty graficznej oraz dysków SSD

B650 – ze wsparciem dla PCI-Express 5.0 tylko dla dysków SSD (producent nie wspomniał o możliwości podkręcania)



Topowe płyty główne z chipsetem AMD X670 Extreme

Jak będą wyglądać nowe płyty? Podczas konferencji zaprezentowano topowe modele głównych producentów: ASRock X670E Taichi, ASUS ROG Crosshair X670E Extreme, Biostar X670E Valkyrie, Gigabyte X670E Aorus Extreme oraz MSI MEG X670E Ace. I trzeba przyznać, że sprzęt wygląda kozacko (aczkolwiek sam wygląd to nie wszystko, więc konstrukcje będzie można ocenić po testach).

Kiedy premiera procesorów Ryzen 7000?

Cóż, po konferencji AMD spodziewaliśmy się trochę więcej szczegółów. Mimo wszystko trzeba przyznać, że procesory Ryzen 7000 wyglądają całkiem obiecująco – powinniśmy otrzymać jednostki, które zagrożą obecnym modelom Intel z 12. generacji. Bardzo interesująco zapowiada się również nowa platforma AM5 ze wsparciem dla najnowszych interfejsów.

Jeśli jesteście zainteresowani nowym sprzętem, to... będziecie musieli jeszcze trochę poczekać. Premiera procesorów Ryzen 7000 oraz płyt głównych AM5 została zaplanowana na jesień tego roku (czyli w podobnym czasie co 13. generacja Inteli). Wtedy też powinniśmy poznać szczegóły odnośnie specyfikacji konkretnych modeli. Wprawdzie producent nie wspomniał o cenach, ale raczej nie należy spodziewać się, że będzie tanio.

Źródło: AMD