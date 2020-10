Sklepowa premiera procesorów AMD Ryzen 5000 już za niecały miesiąc, więc część osób zastanawia się nad modernizacją obecnego komputera. Producent zdradził szczegóły na temat obsługi nowych procesorów na płytach głównych.

Procesory AMD Ryzen 5000 podnoszą poprzeczkę w kwestii wydajności, a przy tym zachowują kompatybilność z platformą AM4. Jak wygląda kwestia kompatybilności nowych procesorów i płyt głównych?

Które płyty główne obsługują procesory AMD Ryzen 5000?

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, nowe procesory będą działać na płytach głównych AM4 z chipsetami 500 (X570, B550 i A520) oraz 400 (X470 i B450). W przypadku tych drugich wsparcie jest opcjonalne i w dużej mierze zależy od producenta płyty (nie będzie można też skorzystać z pełnej funkcjonalności sprzętu – m.in. obsługi PCI-Express 4.0). Seria 300 oficjalnie nie jest wspierana.

Do uruchomienia procesorów Ryzen 5000 (Zen 3) konieczny jest BIOS z mikrokodem w wersji AGESA 1.0.8.0 - takie oprogramowanie jest już dostępne dla płyt głównych z serii 500. AMD sugeruje jednak, że użytkownicy powinni zaktualizować BIOS co najmniej do wersji AGESA 1.1.0.0, która zapewnia lepszą obsługę generacji Zen 3 (takie wersje powinny być dostępne na premierę procesorów - 5 listopada 2020).

Posiadacze starszych płyt głównych z serii 400 będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Co prawda producenci już opracowują nowe oprogramowanie, ale pierwsze (testowe) wersje mają zostać udostępnione dopiero w styczniu 2021 roku.

AMD – podejście do klienta zasługuje na pochwałę

Informacja odnośnie kompatybilności powinna ucieszyć nie tylko składających nowy zestaw, ale też osoby planujące modernizację komputera – w praktyce procesory Ryzen 5000 będzie można zamontować na 2,5-letnich (!) płytach głównych. Takie podejście oczywiście zasługuje na pochwałę, bo konkurencja raczej przyzwyczaiła nas do regularnej wymiany sprzętu.

Warto jednak mieć na uwadze, że modele z kolejnej generacji - Zen 4 najprawdopodobniej będą korzystać z nowej platformy AM5, W takim przypadku wymiany płyty głównej (a oprócz tego pewnie też pamięci RAM) będzie niebędna.

Źródło: AMD

