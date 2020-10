Walka na rynku procesorów przybiera na sile, więc producenci muszą coraz bardziej zabiegać o klientów. Firma AMD przygotowała atrakcyjną promocję, która ma przekonać graczy do wyboru modeli Ryzen 3000 oraz nowych Ryzen 5000.

Mowa o nowej edycji akcji AMD Ryzen Equipped to Win, która powinna zainteresować fanów gier Far Cry – do zgarnięcia jest najnowsza część serii, czyli Far Cry 6. Tym razem fabuła gry przeniesie nas w centrum rewolucji na tropikalnej Yarze, a naszym zadaniem będzie poprowadzić do walki partyzantów.

AMD rozdaje za darmo Far Cry 6

Klienci, którzy kupią nowy procesor, otrzymają bezpłatnie kopię Far Cry 6 Standard Edition w wersji cyfrowej PC (przy czym warto zaznaczyć, że grę będzie można pobrać po jej wydaniu - to nastąpi dopiero 18 lutego 2021 roku).

W promocji biorą udział następujące procesory: AMD Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 9 3900XT

AMD Ryzen 7 3800XT

Lista sklepów biorących udział w promocji jeszcze nie została podana, ale możemy podejrzewać, że będą to duże sieci handlowe z elektroniką (stosowna informacja powinna pojawić się na stronie internetowej sklepu).

W przypadku modeli Ryzen 3000 akcja startuje 20 października, natomiast w przypadku modeli Ryzen 5000 dopiero 5 listopada (w obydwóch przypadkach potrwa do 31 grudnia 2021 roku).

Źródło: AMD, Ubisoft Polska

