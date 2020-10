Procesory AMD Ryzen 5000 mają zastąpić obecne modele Ryzen 3000. Co prawda producent nie ujawnia tutaj zbyt wielu szczegółów, ale w sieci znajduje się sporo przecieków na temat nowych jednostek.

Sporo przecieków wskazuje, że nowe procesory będą należeć do serii Ryzen 5000 – początkowo na rynku miałyby zadebiutować cztery jednostki: Ryzen 5 5600X (6C/12T), Ryzen 7 5800X (8C/16T), Ryzen 9 5900X(12C/24T) i Ryzen 9 5950X (16C/32T).

Nowa generacja będzie korzystać z nowych rdzeni na bazie architektury Zen 3, co miałoby się przełożyć na spory wzrost wydajności (co potwierdzają pierwsze przecieki na temat osiągów modeli Ryzen 7 5800X i Ryzen 9 5900X).

Co ważne, nowe modele nadal będą korzystać z podstawki AM4. Procesory będą wspierane przez płyty główne X570, B550 i A520, a także przez starsze modele X470 i B450.

W kolejny czwartek (8. października) producent organizuje konferencję, na której ma zaprezentować jednostki Ryzen z generacji Zen 3. Wtedy też najprawdopodobniej poznamy specyfikację, wydajność oraz ceny pierwszych modeli.

We’re just one week away from learning more about the next wave of Ryzen desktop processors and AMD’s all-new “Zen 3” architecture!



Join CEO Dr. Lisa Su on October 8 as she unveils what’s next for AMD Ryzen: https://t.co/sVvT1wbvXH pic.twitter.com/Hd3Cg0NO7v