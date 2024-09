AMD przygotowuje tajną broń. Jeśli wierzyć przeciekom, producent pracuje nad procesorami Ryzen AI Max 300 (Strix Halo), które zaoferują bardzo wydajny układ graficzny. Możemy oczekiwać rewolucję w segmencie komputerów i mobilnych stacji roboczych.

Za nami premiera procesorów AMD Ryzen AI 300 (Strix Point), które trafiły do nowoczesnych laptopów, takich jak testowany przez nas ASUS Zenbook S 16. Jednostki wyróżniają się nie tylko wydajnymi rdzeniami Zen 5, ale także mocną grafiką RDNA 3.5 z maksymalnie 16 blokami CU (1024 procesorami strumieniowymi).

Wygląda jednak na to, że nie jest to ostatnie słowo producenta i ma on w planach jeszcze wydajniejsze modele - Ryzen AI Max 300 (Strix Halo).

Procesory AMD Ryzen AI Max 300 (Strix Halo)

Przecieki dotyczące modeli AMD Strix Halo pojawiały się już kilka miesięcy temu. Wiemy, że jednostki łączą rdzenie Zen 5 oraz wydajny układ graficzny na bazie architektury RDNA 3.5. W tym przypadku mówimy jednak o dużo wydajniejszej grafice, która ma dysponować nawet 40 blokami CU (2560 procesorów strumieniowych).

Użytkownik Golden Pig Upgrade Pack z serwisu Weibo opublikował oznaczenia i specyfikację planowanych jednostek. Jeśli wierzyć przeciekom, w planach producenta są trzy modele.

Model Rdzenie/wątki Grafika AMD Ryzen AI Max+ 395 16/32 40 CU AMD Ryzen AI Max 390 12/24 40 CU AMD Ryzen AI Max 385 8/16 32 CU

Zastosowany układ graficzny w teorii mógłby zaoferować wydajność zbliżoną do kart graficznych ze średniej półki (Radeon RX 6700 XT też dysponuje 40 blokami CU, ale na bazie starszej architektury RDNA 2). Dużo tutaj jednak będzie też zależeć od taktowań, limitów mocy i przydzielonej pamięci wideo.

Według źródła, procesory Strix Halo mogą obsługiwać do 96 GB pamięci wideo, co ma czynić je interesującą propozycją również do budowy małych stacji roboczych, szczególnie do obsługi bibliotek ROCm, zaprojektowanych z myślą o obliczeniach na układach graficznych.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy nowe procesory oficjalnie zadebiutują na rynku ani kiedy pojawią się pierwsze urządzenia z tymi układami (najpewniej będą to małe i mobilne stacje robocze). Pojawienie się przecieków ze specyfikacją może jednak sugerować, że producent już przygotowuje się do premiery sprzętu.