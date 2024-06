Procesory AMD Ryzen AI 300 mają pojawić się w nowych laptopach, które są nastawione na wykorzystanie sztucznej inteligencji. Podczas targów Computex 2024 poznaliśmy specyfikację i wydajność sprzętu.

AMD przygotowało sporo nowości na targach Computex 2024. Oprócz zapowiedzi procesorów Ryzen 9000 i płyt głównych X870/X870E, producent zaprezentował mobilne procesory Ryzen AI 300. Nowe jednostki mają trafić do nadchodzących laptopów, ale już znamy ich specyfikację i wydajność.

Ryzen AI 300 - nowe oznaczenie procesorów

AMD po raz kolejny zmienia oznaczenia mobilnych procesorów. Producent argumentuje to wydaniem trzeciej generacji mobilnych procesorów Ryzen z obsługą AI, jednak w kuluarach mówi się o dostosowaniu schematu nazewnictwa do konkurencji i „walki na cyferki” – modele AMD Ryzen AI 300 będą wyżej numerowane od konkurencyjnych, nadchodzących modeli Intel Core Ultra 200.

Modele Ryzen AI 300, które mają wyróżniać się obsługą sztucznej inteligencji (obecnością dodatkowej jednostki NPU). Oznaczenie procesora informuje o segmencie, serii i konkretnym modelu. Laptopy z procesorami Ryzen AI 300 będzie można odróżnić po nowej naklejce (czarne logo w pomarańczowej ramce).

Czy nowe oznaczenie jest lepsze? To już pewnie zależy od indywidualnych preferencji. Pewnym jest, że znowu trzeba będzie się przyzwyczaić do nowego sposobu oznaczeń, co może wprowadzić niepotrzebne zamieszanie (szczególnie, że jednocześnie na rynku będą dostępne laptopy z trzema różnymi schematami oznaczeń).

Co nowego w procesorach Ryzen AI 300?

Procesory Ryzen AI 300 (Strix Point) bazują na całkowicie nowej konstrukcji, która ma przełożyć się na lepszą wydajność i efektywność energetyczną. Producent zastosował hybrydowe połączenie rdzeni na bazie architektury Zen 5 i Zen 5c, a do tego zintegrowany układ graficzny na bazie architektury RDNA 3.5 oraz jednostkę NPU na bazie architektury XDNA 2.



Procesory AMD Ryzen AI 300 zostały wykonane w litografii TSMC 4nm FinFET

Producent jak na razie zdecydował się wydać tylko dwa modele procesorów: Ryzen AI 9 365 i Ryzen AI 9 HX 370. Jednostki różnią się wydajnością procesora i grafiki, ale oferują takie same osiągi jednostki do wspierania sztucznej inteligencji - jej wydajność wzrosła aż do 50 TOPS (sprzęt jest już kompatybilny ze standardem Microsoft Copilot+ PC).

Nowe modele cechują się współczynnikiem TDP na poziomie 28 W, jednak może on być konfigurowalny w zakresie 15 – 54 W. Oznacza to, że procesory mogą trafić zarówno do mniejszych modeli dla twórców treści, jak i większych laptopów dla graczy.

Wydajność procesorów AMD Ryzen AI 300

Producent udostępnił wyniki wewnętrznych testów wydajności, gdzie porównano procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 do konkurencyjnego modelu Intel Core Ultra 9 185H.

Nowy Ryzen ma zapewniać lepszą wydajność w testach procesorowych (szczególnie jest to widoczne przy wielowątkowych zastosowaniach). Na uwagę zasługuje też dużo lepsza wydajność zintegrowanej grafiki w grach.

Warto jednak zauważyć, że niebawem na rynku mają zadebiutować nowsze procesory - Intel Core Ultra 200, które zaoferują lepsze osiągi (z wiadomych względów, jeszcze nie przeprowadzono porównania osiągów).

Producent chwali się także lepszą wydajnością względem konkurencyjnych modeli Apple M3 oraz Qualcomm Snapdragon Elite X (zwłaszcza, że nie będzie tutaj wymagana emulacja środowiska x86, która może wpływać na pogorszenie osiągów).

Mocne uderzenie w laptopy

Zapowiedź nowych procesorów wygląda wyjątkowo obiecująco. Producent zastosował całkowicie nową konstrukcję, która ma przynieść znaczący przyrost wydajności względem poprzednich modeli Ryzen 7040 i 8040 (zwłaszcza jeśli chodzi o możliwości jednostki NPU). Teoretycznie mamy też otrzymać lepszy sprzęt względem obecnych propozycji konkurencji.

Jak będzie w praktyce? Tego dowiemy się dopiero w lipcu, gdy do sprzedaży trafią pierwsze laptopy z procesorami Ryzen AI 300 (takie konstrukcje mają wydać wszyscy znani producenci: Acer, ASUS, HP, Lenovo i MSI). Warto również zauważyć, że niebawem na rynku mają pojawić się też laptopy z nowymi procesorami Intel Core Ultra 200 i to właśnie z nimi będą konkurować jednostki „czerwonych”.

Trzeba jednak przyznać, że sytuacja na rynku mobilnych procesorów jest wyjątkowo ciekawa, bo klienci mogą wybierać między trzema (a jeśli weźmiemy pod uwagę laptopy Apple MacBook z MacOS to nawet czterema) świetnymi konstrukcjami, które zapowiadają się na wyjątkowo udany sprzęt.