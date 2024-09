W sklepach brakuje procesorów AMD Ryzen 7 5800X3D, a ceny dostępnych modeli osiągają astronomiczne kwoty. Podpowiadamy, czy warto zdecydować się na niższy model Ryzen 7 5700X3D.

AMD Ryzen 7 5800X3D to procesor, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jednostka została wyposażona w pamięć 3D V-Cache, która pozwala na znaczną poprawę wydajności w grach. Z tego też powodu model ten często znajdował się w rankingach polecanych procesorów dla graczy.

Zainteresowani zakupem jednostki mogą mieć problem, ponieważ sprzęt zniknął z polskich sklepów (a tam, gdzie jest jeszcze dostępny, ceny są o kilkaset złotych wyższe niż kilka tygodni temu).

AMD Ryzen 5 5800X3D już nie jest taki atrakcyjny

Jeszcze w okolicach lipca/sierpnia procesor AMD Ryzen 5 5800X3D kosztował około 1300 – 1400 zł, co czyniło go bardzo ciekawą propozycją dla graczy, którzy lub modernizowali stary zestaw lub składali tani komputer do gier na bazie platformy AM4.



AMD Ryzen 7 5800X3D jest dostępny w nielicznych sklepach, gdzie kosztuje ogromne pieniądze (źródło: Ceneo)

Obecnie procesor jest dostępny w tylko nielicznych sklepach, gdzie jego cena często przekracza 2000 zł. W takiej sytuacji jest to całkowicie nieopłacalna propozycja (nawet mimo niskich kosztów platformy AM4).

Warto kupić AMD Ryzen 7 5700X3D?

W sklepach nadal jednak jest dostępny niższy model AMD Ryzen 7 5700X3D, który oferuje bardzo podobną specyfikację.

Model AMD Ryzen 5 5700X AMD Ryzen 5 5700X3D AMD Ryzen 7 5800X3D Generacja Zen 3 Zen 3 Zen 3 Rdzenie/wątki 8/16 8/16 8/16 Taktowanie/Boost 3,4/4,6 GHz 3,0/4,1 GHz 3,4/4,5 GHz Pamięć L2 8x 512 KB 8x 512 KB 8x 512 KB Pamięć L3 32 MB 32 + 64 MB 32 + 64 MB Kontroler pamięci DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 TDP 65 W 105 W 105 W Cena premierowa $299 ($209) $249 $449

Nadal mamy do czynienia z 8-rdzeniowym/16-wątkowym modelem z pamięcią 3D V-Cache. Główna różnica sprowadza się do niższych taktowań.



Procesor AMD Ryzen 7 5800X3D w zależności od gry wypada o 3-11 proc. lepiej od modelu Ryzen 7 5700X3D (Gamers Nexus)

AMD Ryzen 7 5700X3D w testach wypada o kilka proc. gorzej od modelu AMD Ryzen 7 5800X3D.



AMD Ryzen 7 5700X3D można kupić dużo taniej niż wyższy model (źródło: Ceneo)

Warto jednak zwrócić uwagę na cenę procesora - AMD Ryzen 7 5700X3D obecnie jest dostępny za około 800 – 900 zł, więc kosztuje mniej niż połowę tego co AMD Ryzen 7 5800X3D. Jeśli składacie tani komputer do gier, na pewno jest to propozycja, którą warto się zainteresować.

A może jednak nowe modele Ryzen 7000?

Warto jednak zauważyć, że coraz ciekawiej wypadają też procesory Ryzen 7000 z generacji Zen 4 pod nowe płyty główne AM5. Przykładowo 6-rdzeniowy model Ryzen 5 7500F można kupić za około 700 zł, więc może być ciekawą alternatywą dla starszych modeli 5700X3D/5800X3D (szczególnie, że ceny płyt głównych B650 i pamięci DDR5 też “poszły” mocno w dół).