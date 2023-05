Firma AMD poszerzyła ofertę procesorów o modele Ryzen i Athlon 7020C, które znajdą zastosowanie w nowoczesnych Chromebookach. Nowe układy oferują lepszą wydajność, a do tego przekładają na dłuższy czas pracy na baterii.

Procesory AMD Ryzen 7000 zostały zapowiedziane na początku roku (wcześniej producent wprowadził nowy schemat oznaczeń mobilnych układów), ale do tej pory były to modele przeznaczone dla standardowych laptopów z systemem Windows. Teraz dołączają do nich specjalne wersje układów dla Chromebooków.

Procesory AMD Ryzen i Athlon 7020C dla Chromebooków

Producent przygotował modele Ryzen 7020C i Athlon 7020C, które znajdą zastosowanie w urządzeniach ze średniej półki – docelowo mają one tutaj zastąpić modele Ryzen 3000C i Athlon 3000C z 2020 roku.

Nowe procesory łączą rdzenie na bazie architektury Zen 2 i układ graficzny z generacji RDNA 2 z obsługą nawet trzech ekranów [email protected] Układy wyposażono także w łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Współczynnik TDP oszacowano tutaj na 15 W, co ma przełożyć się na długi czas pracy na baterii – producent podaje tutaj nawet 19,5 godzin (co jednak w głównej mierze zależy od konkretnego urządzenia i scenariusza wykorzystania).

Producent przygotował łącznie cztery jednostki – modele Ryzen oferują 4 rdzenie/8 wątków, a Athlon tylko 2 rdzenie/4 wątki. Wszystkie dysponują tym samym zintegrowanym układem graficznym Radeom 610M (2 jednostki obliczeniowe z generacji RDNA 2).

Wydajność procesorów AMD Ryzen i Athlon 7020C

Producent pochwalił się także pierwszymi wynikami wydajności procesorów – możemy liczyć nie tylko na lepsze osiągi, ale też dłuższy czas pracy na baterii.

Ryzen 3 7320C średnio ma być o 60% wydajniejszy od swojego poprzednika - modelu Ryzen 3 3250C, a przy tym zapewniać o 60% dłuższy czas pracy na wbudowanej baterii.

Nieźle wygląda też porównanie do modeli konkurencji. Ryzen 3 7320C powinien być średnio o 26% wydajniejszy od chipu MediaTek Kompanio 1380 i o 15% względem Intel Core i3-N305, a przy tym oferować o 27-28% dłuższy czas pracy na baterii.

Pierwsze Chromebooki z procesorami AMD Ryzen i Athlon 7020C

Pierwsze Chromebooki z procesorami AMD Ryzen i Athlon 7020C mają zadebiutować jeszcze w tym kwartale. Wiemy, że swoje modele przygotowuje ASUS i Dell.

ASUS Chromebook CM34 Flip (CM3401) to propozycja dla wymagających (według informacji producenta, sprzęt pojawi się w Polsce). Uwagę zwraca 14-calowy dotykowy ekran o proporcjach 16:10 oraz opcjonalny czytnik linii papilarnych. Topowa konfiguracja ma bazować na układzie Ryzen 5 7520C.

Dell Latitude 3445 Chromebook to ekonomiczny model, który będzie dostępny w konfiguracjach z układami Athlon i Ryzen. Producent chwali się nawet 16 GB pamięci RAM (działającej w trybie dwukanałowym) i dyskiem SSD o pojemności do 256 GB.

Źródło: AMD