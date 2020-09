AMD szykuje się do podbicia rynku… Chromebooków. Producent przygotował nową generację procesorów, która ma oferować potężny wzrost wydajności.

Chromebooki to proste laptopy z systemem Chrome OS. Co prawda u nas tego typu konstrukcje nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem, ale w ujęciu globalnym jest to spory segment rynku komputerów przenośnych – takie laptopy znajdują zastosowanie na rynku konsumenckim, edukacyjnym i korporacyjnym.

Potencjał ten zauważyła także firma AMD, która od 2019 roku zanotowała wzrost udziałów z 5,2% do 21%. Producent nie zamierza jednak spoczywać na laurach i wprowadził nową generację procesorów Athlon C i Ryzen C. Układy mają napędzać kolejną generację Chromebooków.

AMD wprowadza nowe procesory dla Chromebooków

Nowe jednostki bazują na architekturze Zen/Zen+ i Vega, a do ich produkcji wykorzystano 14- lub 12-nanometrową litografię. Niby nic nowego, ale do tej pory „czerwoni” oferowali tutaj układy APU z serii A z generacji Excavator w 28 nm (to czasy przestarzałej konstrukcji modułowej).

Producent wprowadził łącznie pięć nowych jednostek – Athlon Silver sprawdzi się w codziennych, mniej wymagających zastosowaniach, Athlon Gold to propozycja ze średniej półki, a układy Ryzen to już sprzęt dla najwydajniejszych Chromebooków (tego typu konstrukcje będą oferować też więcej pamięci RAM i pojemniejsze dyski SSD).

Nowe procesory Athlon i Ryzen – wzrost wydajności jest ogromny

Umówmy się, nowe procesory nie należą do demonów wydajności. Nie oznacza to jednak, że nie imponują osiągami – w porównaniu do poprzedniej generacji procesorów dla Chromebooków różnica jest ogromna.

Widać to chociażby w zastosowaniach typowo internetowych. Responsywności aplikacji webowych jest lepsza nawet o 153%, a testy silnika Java Script są lepsze odpowiednio o 163% i 178% (Kraken 1.1 i Octane 2.0).

Nowe procesory oczywiście nadają się także do innych zadań. W aplikacjach biurowych wzrost wydajności jest ponad 2-krotny. W bardziej wymagających zastosowaniach typu edycja zdjęć czy grafika 3D różnica jest jeszcze większa (sięga odpowiednio 153% i 151%).

Kiedy premiera laptopów z nowymi procesorami AMD?

Nowe Chromebooki znajdą zastosowanie na rynku konsumenckim, edukacyjnym i korporacyjnym – swoje modele przygotowuje m.in. Acer, ASUS, HP i Lenovo. Według informacji producenta, pierwsze takie konstrukcje pojawią się już w 4 kwartale 2020 roku.

Źródło: AMD

