Oznaczenia mobilnych procesorów potrafią być… dosyć skomplikowane. Całe szczęście niedługo to się zmieni – AMD zapowiedziało nowy schemat oznaczeń procesorów, który powinien ułatwić identyfikację układów.

Do tej pory AMD posługiwało się dosyć skomplikowanym systemem oznaczeń, który miał odpowiadać systemowi wprowadzonemu przez firmę Intel.

Weźmy przykładowy procesor o oznaczeniu: Ryzen 7 5800U

Co można się dowiedzieć z oznaczenia? Mieliśmy do czynienia z procesorem z segmentu wydajnościowego Ryzen 7 – model 5600U należał do 5. generacji (Cezanne – Zen 3) z wyższego segmentu wydajnościowego (8) wśród niskonapięciowych modeli dla cienkich laptopów (U).

Proste? No nie do końca. Nie wiedzieliśmy ani kiedy procesor pojawił się na rynku, ani też do jakiej generacji należy. Podobne oznaczenie nosił np. Ryzen 7 5700U, który należał do zupełnie innej generacji Lucienne - Zen 2 (co mogło wprowadzić użytkowników w błąd).

AMD zmienia oznaczenia procesorów Ryzen – będzie czytelniej

Obecny system oznaczeń nie mógł objąć wszystkich planowanych procesorów. Producent postanowił zatem wprowadzić nowy schemat oznaczeń, który byłby czytelny dla przeciętnego użytkownika oraz entuzjastów.

Od 2023 roku wszystkie nowe mobilne procesory AMD będą oznaczone wg nowego schematu.

Pierwsza cyfra będzie odpowiadać za rok wprowadzenia procesora na rynek. Druga za segment wydajnościowy (do tej pory oznaczany linią produktową Athlon Silver/Gold lub Ryzen 3/5/7/9). Trzecia cyfra to architektura procesora, a czwarta cyfra to ewentualne ulepszenie tej architektury. Litera (lub litery) na końcu mają natomiast oznaczać segment procesora.

Tak to przykładowo będzie wyglądać w nowej generacji procesorów Ryzen 7000, które zadebiutują w 2023 roku:

Intel może się uczyć od AMD

Nowy schemat oznaczeń na początku może wydawać się dosyć skomplikowany, ale to tylko dlatego, że przyzwyczailiśmy się do starego, mało czytelnego oznaczenia wprowadzonego przez Intela. Jeśli go zrozumiecie, wszystko wydaje się proste i czytelne – dokładnie będzie wiadomo z jakim procesorem mamy do czynienia (i nie będzie tutaj miejsca na "oszukianie" z wprowadzaniem starej architektury do nowej serii).

Co myślicie o nowym systemie oznaczeń?

PS. Uprzedzając pytania – nowy schemat dotyczy tylko mobilnych procesorów. Układy dla komputerów stacjonarnych nadal będą oznaczana jak do tej pory.

Źródło: AMD, mem - kadr z filmu "Chłopaki nie płaczą"