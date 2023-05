Intel zaproponował nową koncepcję działania komputerów, która miałaby zapewniać obsługę tylko najnowszej architektury 64-bit. Takie rozwiązanie pozwoliłoby przyspieszyć komputery.

Współczesne procesory to uniwersalne konstrukcje – układy oferują obsługę 64-bitowych instrukcji (x86-64), ale nadal są kompatybilne z 32-bitowymi aplikacjami (x86). Z obecnego punktu widzenia to archaiczne podejście. Z biegiem czasu 64-bitowe systemy operacyjne stały się standardem, a starszy tryb po prostu jest porzucany przez twórców oprogramowania (nadal jednak systemy zachowują możliwość uruchamiania 32-bitowych aplikacji). Intel zaproponował, by zmienić podejście.

Intel proponuje nowe podejście do architektury

Według przedstawionej koncepcji, nowe komputery miałyby zostać pozbawione natywnej obsługi 16-bitowych (sięgających 45-letnich układów Intel 8086!) i 32-bitowych architektur, w rezultacie czego oferowałyby obsługę tylko 64-bitowej architektury (Intel dla uproszczenia posługuje się tutaj oznaczeniem x86-S). Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, producent opublikował dokument "X86-S External Architectural Specification", gdzie opisano ulepszenia i modyfikacje takiej architektury.



Koncepcja działania nowej architektury x86-S - nowa architektura usuwałaby obsługę starszych trybów 16-bit i 32-bit, zapewniając bezpośrednią obsługę 64-bitów. Takie rozwiązanie pozwoliłoby przyspieszyć wykonywanie operacji

Wprowadzone zmiany usuwają niektóre elementy wymagane do obsługi starszych architektur, a tym samym zmniejszają ogólną złożoność architektury dla oprogramowania i sprzętu. Przejście na nowy standard eliminuje "kilka etapów kodu trampoliny, wymaganej do przejścia do operacji 64-bitowej", w rezultacie czego aplikacje od razu korzystałyby z 64-bitów. Według Intela, w praktyce pozwoliłoby to przyspieszyć działanie komputera, bo procesor nie musiałby już stosować starszego trybu podczas uruchamiania systemu i aplikacji. Co ważne, taka zmiana nie powodowałaby odcięcia obsługi starszych aplikacji, bo możliwe byłoby ich uruchamianie z pomocą wirtualizacji.

Czy nowa architektura rzeczywiście zostanie wdrożona? Tego jeszcze nie wiadomo. Intel opublikował dokumentację, aby uzyskać informacje zwrotne, jednocześnie badając korzyści płynące z przejścia do nowego standardu.

Źródło: Intel