Procesory Ryzen Threadripper 3000 zdominowały rynek najwydajniejszych komputerów. Nie jest to jednak ostatnie słowo producenta, bo planuje on wydać jeszcze jednostki Ryzen Threadripper Pro 3000 WX - ten sprzęt może mocno namieszać na rynku topowych stacji roboczych.

AMD przygotowuje nowe procesory Ryzen Threadripper

Producent póki co nie potwierdził planów wydania nowych procesorów, ale serwis VideoCardz dotarł do wiarygodnych przecieków o nowych jednostkach. Czego możemy się spodziewać? Modele Ryzen Threadripper Pro 3000WX nie wprowadzą rewolucji w architekturze - nadal będziemy mieli do czynienia z rdzeniami Zen 2 i 7-nanometrową litografią.

Producent planuje jednak poprawić funkcjonalność jednostek – układy mają wspierać do 2 TB 8-kanałowej pamięci UDIMM / RDIMM / LRDIMM / 3DS RDIMM z korekcją błędów ECC, a także oferować 128 linii PCI-Express 4.0. Dla porównania, zwykłe modele Ryzen Threadripper 3000 obsługują do 256 GB 4-kanałowej pamięci DDR4 UDIMM i oferują „tylko” 64 linie PCI-Express 4.0.

Oznacza to, że modele Ryzen Threadripper Pro 3000WX pod względem funkcjonalności zbliżą się do serwerowych jednostek Epyc 7002 (Rome). Zmiany powinny przełożyć się na lepsze osiągi w specjalistycznych zastosowaniach, gdzie liczy się przepustowość pamięci RAM. Więcej linii pozwoli budować też bardziej złożone stacje robocze. Dodatkowo możemy liczyć na dodatkowe rozszerzenia poprawiające bezpieczeństwo.

Ryzen Threadripper Pro 3000WX – specyfikacja procesorów

Serwis VideoCardz ujawnił także nieoficjalną specyfikację procesorów – w planach podobno są cztery modele: 12-rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 3945WX, 16-rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 3955WX, 32-rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 3975WX i 64-rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 3995WX.

Źródło wskazuje, że pełny potencjał jednostek będzie można wykorzystać na nowych płytach głównych z chipsetem TRX80. Czy będzie można je uruchomić na obecnych modelach TRX40? Tego jeszcze nie wiadomo.

Premiera procesorów AMD Ryzen Threadripper Pro 3000WX podobno została zaplanowana na 14 lipca. Wtedy też powinniśmy poznać ceny nowych jednostek.

Źródło: VideoCardz, ChipHell (foto)

