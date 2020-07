Ostatnie tygodnie były wyjątkowo obfite w premiery i testy procesorów, więc mniej doświadczeni czytelnicy mogą się pogubić w nowościach. Jest jednak na to sposób – najnowsze jednostki pojawiły się także w naszym rankingu procesorów.

Ranking procesorów to miejsce, gdzie w prosty i szybki sposób sprawdzicie specyfikację, wydajność i ceny procesorów. Narzędzie powinno zainteresować mniej doświadczonych czytelników, którzy planują modernizację lub zakup nowego komputera.

Do naszej bazy dodaliśmy kolejne modele ze stajni Intela i AMD.

Intel Core i5-10400F – najbardziej opłacalny model 10. generacji

Intel Core i5-10400F to konkurent modelu AMD Ryzen 5 3600. Jednostka została wyposażona w 6 rdzeni/12 wątków, a jej taktowanie wynosi 2,9 – 4,3 GHz. W przeciwieństwie do Core i5-10400F, układ został pozbawiony zintegrowanej grafiki (przez co jest też tańszy).

Jak wypada porównanie Core i5-10400F z Ryzen 5 3600? W programach lepsza okazuje się konstrukcja AMD, a w grach jest różnie – w niektórych tytułach wygrywa Core i5, w innych Ryzen 5. Model Intela wymaga jednak zakupu nowej płyty głównej pod LGA 1200, a do tego nie można go podkręcić.

Ulepszone modele AMD Ryzen 3000XT

Kilka dni temu na rynku pojawiły się także modele AMD Ryzen 3000XT – to ulepszone jednostki Ryzen 3000 (Zen 2), które przede wszystkim wnoszą poprawę wydajności w jednowątkowych zastosowaniach.

Ryzen 5 3600XT (6R/12W) stanowi konkurencję dla Core i5-10600KF (6R/12W), Ryzen 7 3800XT (8R/16W) dla Core i7-10700KF (8R/16W), a Ryzen 9 3900XT (12R/24W) dla Core i9-10900KF (10R/20W). Jak wypadają nowe jednostki? W typowo procesorowych zastosowaniach lepiej wypadają modele AMD, ale w grach widać wyraźną przewagę układów firmy Intel.

AMD przygotowuje się do premiery procesorów Ryzen 4000

To jednak nie koniec premier w tym roku. Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu zadebiutują nowe modele Ryzen 4000 APU Zen 2 + Vega), a pod koniec roku producent planuje uderzyć modelami Ryzen 4000 (Zen 3). Na nowe, desktopowe jednostki Intela będziemy musieli poczekać do przyszłego roku.

Źródło: inf. własna

