Wygląda na to, że jedną z praktycznych nowości szykowanych przez Google dla systemu Android 14 jest opcja, która umożliwi szybkie i proste sprawdzanie kondycji baterii w telefonie.

Android 14 pokaże kondycję baterii w telefonie

Podgląd poziomu naładowania baterii jest prezentowany w każdym smartfonie. Inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku chęci uzyskania dokładniejszych statystyk, wykraczających jeszcze poza dane dotyczące tego, co w danym momencie najmocniej obciąża akumulator. W przypadku iPhone'ów wielu znana jest opcja pozwalająca dowiedzieć się więcej o kondycji baterii z poziomu ustawień systemowych. Google nie przewidziało czegoś takiego w systemie Android, ale najwyraźniej w końcu chce to zmienić.

Do ciekawych informacji ponownie dodarł Mishaal Rahman, niezależny dziennikarz i badacz specjalizujący się systemie Android. Jego zdaniem w systemie Android 14 pojawią się nowe interfejsy API, które umożliwiają wyświetlanie dokładnych informacji o baterii telefonu (m.in. data produkcji, data pierwszego użycia, liczba cykli ładowania i kondycja, czyli stan względem nowości). Podobne rozwiązania były nieśmiało testowane w niektórych wersjach rozwojowych Androida 13, ale teraz wszystko wydaje się być posunięte znacznie dalej.

rozwiń

To nie jedyna zmiana związana z bateriami w Android 14

Google w zasadzie co roku mówi o usprawnieniach związanych z baterią. Także przy zapowiedzi systemu Android 14 producent wspomniał o poprawkach optymalizacji, które mają wydłużać czas pracy na jednym ładowaniu. Do tej pory nie przedstawił jednak oficjalnie konkretnych funkcji. Robią to branżowi informatorzy tacy jak wspomniany Mishaal Rahman.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia o nowych powiadomieniach. Mają one zawierać informację o krytycznym poziomie baterii. Dzięki temu użytkownik będzie mógł uniknąć całkowitego rozładowania, do którego nie powinno się dopuszczać by uniknąć przykrych konsekwencji.

Android 14. Kiedy premiera?

Opcja pozwalająca w łatwy sposób sprawdzić kondycję baterii w telefonie powinna zadebiutować wraz z premierą finalnej wersji systemu Android 14. Wydarzy się to na przełomie lata i jesieni, aktualnie, zgodnie z harmonogramem zaplanowanym przez Google, trwają testy wersji beta.