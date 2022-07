Smartfony znacząco ułatwiają nam funkcjonowanie, pomagają w komunikacji, poszukiwaniu informacji, pozwalają też czerpać radość z różnego rodzaju rozrywki. Wszystkie łączy jedna cecha - baterie, które trzeba często ładować. Co zrobić, aby wydłużyć czas pracy telefonu?

Baterie w smartfonach nadal nas nie rozpieszczają

Rewelacyjnie brzmiące doniesienia o wytrzymałych bateriach w smartfonach pojawiały się przez lata dość systematycznie. Problem w tym, że żaden z pomysłów nie doczekał się realizacji. Dodatkowo też zauważyliście, że sami producenci zdecydowali się przekierować uwagę w nieco innym kierunku? Mocno skupiają się na technologiach szybkiego ładowania, które faktycznie są pomocne, ale dla niektórych użytkowników to tylko i aż przyśpieszenie nielubianego procesu.

Telefon z dobrą baterią to bardzo łakomy kąsek, ale nawet najlepiej wypadające tu propozycje przy normalnym użytkowaniu nie pozwalają na więcej niż dwa, maksymalnie trzy dni pracy. Wiele osób ładuje swoje smartfony każdego dnia i w tych przypadkach każdy procent baterii może okazać się na wagę złota.

Jak wydłużyć czas pracy na baterii telefonu? Porady

Oszczędzanie baterii nie zagwarantuje kilku dodatkowych godzin realnej pracy. Może jednak pozwolić na wygospodarowanie dodatkowych minut, niekiedy bardzo cennych. Nie jest to zadanie szczególnie skomplikowane, każdy spokojnie sobie z nim poradzi. Podobnie jak w przypadku 10 trików do Androida ułatwiających korzystanie ze smartfona, wystarczy skorzystać z porad i kroków pozwalających chociaż odrobinę odetchnąć baterii, a jednocześnie nie ograniczać funkcjonalności, bo przecież nie o to chodzi.

Zmniejsz jasność ekranu i czas Uśpienia

To chyba wciąż najpowszechniejsza i najczęściej wymieniana wskazówka w omawianym kontekście. Słusznie, bo faktycznie warto o niej pamiętać. Obecnie nawet budżetowe smartfony posiadają opcję automatycznej regulacji jasności ekranu, natomiast zdania co do jej wpływu na baterię są podzielone. W zamyśle powstawała ona w celu ochrony wzroku użytkownika i zmniejszenia obciążenia baterii. W praktyce może zdarzyć się, że poziom jasności podbijany jest nieco wyżej niż to konieczne. Możecie zresztą zrobić bardzo łatwy eksperyment, ustawić automatyczną regulację, a później ręcznie dokonać korekty i zobaczyć czy czujnik oświetlenia działa tak, jak byście tego oczekiwali. Włącznie / wyłącznie omawianej opcji możliwe jest w ustawieniach (zakładka Wyświetlacz), do ręcznej regulacji wystarczy natomiast zsunąć górną belkę i skorzystać z suwaka. To dobry patent na sytuacje kryzysowe, gdy poziom baterii spada, a wiemy, że jeszcze przez pewien czas nie dostaniemy się do źródła zasilania.

Można też przyjrzeć się czasowi, jaki oddajemy urządzeniu na uśpienie ekranu. Zakres regulacji jest tutaj bardzo szeroki, bo od kilkunastu sekund do pół godziny. Oczywiście im krótszy tym lżej baterii. Biorąc pod uwagę to, jak wiele razy w ciągu dnia bierzemy do ręki smartfona a później go odkładamy, w ogólnym rozrachunku może uzbierać się tu całkiem sporo.

Sprawdź rozdzielczość i częstotliwość odświeżania ekranu

Inną kwestią, ale również związaną z wyświetlaczem, jest częstotliwości odświeżania ekranu, w przypadku której można mówić już o naprawdę sporym wpływie na zużycie baterii. To obecnie jedno z rozwiązań, które producenci mocno promują. Panele 90 Hz pojawiają się nawet w tańszych telefonach do 1000 złotych, płacąc więcej można liczyć na odświeżanie do 120 Hz, a nawet 144 Hz. Panuje pogląd, iż im więcej herców, tym lepiej. Sporo w nim racji, aczkolwiek nie wszystkim i nie w każdej sytuacji może być to jednak niezbędne. Można więc korygować ustawienia tylko na pewien czas, albo skorzystać z automatycznej regulacji przez oprogramowanie.

No i jest jeszcze rozdzielczość. Za standard uznajemy obecnie Full HD+, chyba na dobre porzucono już wyścig na jak najwyższe wartości w tej akurat kwestii. Są jednak smartfony, w których mamy do czynienia z rozdzielczością WQHD+, a niekiedy nawet 4K. Część producentów pozwala w ustawieniach obniżyć rozdzielczość, co tej sytuacji można rozważyć.

Stosuj stonowane tapety i ciemny motyw

Lubisz upiększać swojego smartfona wszelkiej maści widżetami i niestandardowymi tapetami? Obecne smartfony nie mają problemu ogarnąć tego jeśli chodzi o wydajność. To elementy często wyglądające miło dla oka, ale zdecydowanie mniej przyjemne dla baterii. Animowane i jasne, wielokolorowe tapety przyczyniają się do szybszego zużywania baterii niż stonowane, najlepiej szare wzory.

Zarówno w systemie Android, jak i w poszczególnych aplikacjach jakiś czas temu zadebiutował ciemny motyw. Idzie za nim nie tylko aspekt wizualny, jednym z argumentów za jego powstaniem była właśnie chęć zmniejszenia zużycia baterii. Odgrywa istotne znacznie szczególnie w smartfonach posiadających ekran AMOLED, a tych mamy na szczęście coraz więcej.

Kontroluj lokalizację, nie tylko nawigację GPS

Używanie smartfona w roli nawigacji GPS to jedno z najcięższych zdań dla baterii i wiele osób o tym wie. Często pomijany jest jednak fakt, że z lokalizacji korzysta wiele innych aplikacji, a nawet gier. W ustawieniach można nie tylko całkowicie włączyć/wyłączyć lokalizację, ale też sprawdzić, które aplikacje mają do niej dostęp i ewentualnie go im odebrać. W przypadku smartfonów z iOS można zrobić to w zakładce Prywatność, korzystający z systemu Android powinni natomiast odszukać w ustawieniach zakładkę Lokalizacja i uprawnienia na poziomie aplikacji.

Sprawdź, które aplikacje biorą dużo prądu

Pilnowanie aplikacji to dobry nawyk nie tylko ze względu na wspomnianą lokalizację. I bez niej niektóre aplikacje potrafią mocno drenować baterię, warto takie przypadki wyłapywać i zareagować. Zwłaszcza, że nie jest to trudne, wystarczy w ustawieniach zajrzeć do zakładki Bateria. Dobrze mieć przy tym aktywną opcję Bateria adaptacyjna.

Tam też można pojawić się w naprawdę kryzysowej sytuacji, gdy poziom baterii jest już bardzo niski, a z jakiegoś powodu bardzo zależy nam na tym, aby smartfon się nie rozładował. Ratunkiem może okazać się tryb oszczędzania baterii (w niektórych modelach może być ich nawet kilka). Trzeba jednak pamiętać, że jest to już ta opcja, która ogranicza funkcjonalność smartfona wyłączając wybrane elementy.

Wyłącz wibracje i wibracje klawiatury

Jeśli korzystasz z telefonu mając włączone dźwięki połączeń, wiadomości i powiadomień to prawdopodobnie jednocześnie możesz obejść się bez wibracji. Wiele osób nigdy ich nie wyłącza, a wbrew pozorom potrzebują one do działania więcej energii niż dźwięki. Wibracje (przy wymienionych elementach, ale też np. przy dotknięciu ekranu, klawiatury) można wyłączyć w ustawieniach, w zakładce Dźwięk i wibracje.

Wyłączaj moduły łączności bezprzewodowej

Przy dyskusjach o baterii w telefonach niemal zawsze pojawia się wątek modułów łączności bezprzewodowej. Wypada zaznaczyć, że nie są one największymi zabójcami baterii, aczkolwiek jeśli ktoś przez dłuższy czas nie zamierza korzystać z NFC, Bluetooth czy Wi-Fi to naturalnym krokiem jest ich wyłącznie. Dotyczy to także opcji szukania sieci Wi-Fi gdy się przemieszczamy.

W przypadku ostatniego z wymienionych warto mieć jednak na względzie pewną zależność. Jeśli zamiast Wi-Fi do korzystania z Internetu będziemy wykorzystywać komórkową transmisję danych to w ten sposób bardziej obciążymy baterię (często również portfel). Jeśli Wi-Fi jest zatem dostępne, a zamierzamy zajrzeć do sieci, to stanowi ono lepszy wybór.

Wyłącz niepotrzebne powiadomienia

Powiadomienia są bardzo przydatne, wiadomo. Obecnie generuje je jednak nie tylko sam system na smartfonie, ale też większość instalowanych aplikacji, a nawet gry. Czy wszystkie komunikaty są naprawdę potrzebne? Tym bardziej, że niekiedy jedna aplikacja jest w stanie informować o wielu różnych akcjach, wybudzając smartfona, generując dźwięki lub wibracje. Warto zastanowić się, które powiadomienia faktycznie się przydają, a ze zbędnych zrezygnować.

Używaj telefonu w zalecanych temperaturach

Na koniec rada, która zostanie doceniona w perspektywie długoterminowej. Producenci nieprzypadkowo podają w instrukcjach obsługi zakres temperatur, w jakich powinno się używać smartfonów. Można po prostu przyjąć, że podobnie jak ludzie nie lubią one skrajności, czyli mrozów i upałów. A niekiedy zdarza się, że ktoś zostawia urządzenie narażając je na silne światło słoneczne i wysokie temperatury (np. na parapecie, ławce na działce). Lepiej tego nie robić, ponieważ żywotność baterii ulegnie pogorszeniu.

Dobry powerbank tu nie pomoże, ale może uratować w kryzysowej sytuacji

Nawet posiadając smartfona z dobrą baterią i stosując się do powyższych wskazówek, każdy może napotkać na sytuację, kiedy w najmniej odpowiednim momencie bateria całkowicie się rozładuje. Ten moment to pilna potrzeba skorzystania ze smartfona, a jednocześnie brak możliwości podłączenia ładowarki do kontaktu. Co wtedy? Tu najlepszym rozwiązaniem pozostaje powerbank.

W przygotowanym przez nas zestawieniu znajdziecie dobre powerbanki warte zakupu. Warto przemyśleć taki krok, ponieważ nie są to drogie gadżety, wiele modeli dostępnych jest w cenie kilkudziesięciu złotych.