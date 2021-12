W ostatnich tygodniach Ubisoft jest dość hojny. Również teraz można odebrać od niego kilka prezentów. Jeden całkiem spory.

Anno 1404 History Edition za darmo

Jeśli podzielacie opinie, iż strategie są tym gatunkiem gier, w którym oprawa graficzna nie starze się tak szybko, to Anno 1404 może Was skusić. Tym bardziej jeśli zagłębicie się w szczegóły. To wydana w 2009 roku, czwarta część serii rozwijanej pod skrzydłami wspomnianego wydawcy. Została oceniona dość wysoko i mimo upływu lat może dać sporo frajdy i być może zachęcić do większego zainteresowania się tego typu produkcjami.

Tym bardziej, że mowa o wydaniu History Edition z zeszłego roku. To istotne, ponieważ zawiera ono duże rozszerzenie Wenecja oraz mniejsze aktualizacje i usprawnienia przygotowane pod kątem współczesnych podzespołów komputerowych i ich możliwości (m. in. rozdzielczość 4K, wsparcie dla wielu ekranów, poprawione sterowanie oraz interfejs).

Mowa zatem o grze dość wiekowej, ale w wydaniu wyglądającym i działającym lepiej niż oryginał. Anno 1404 History Edition rozdawane jest za darmo do 14 grudnia, do godziny 15:00 naszego czasu. Zainteresowani?

Ubisoft rozdaje też inne prezenty

Jeśli nie, bo to kompletnie nie Wasze klimaty lub już tę pozycję macie w swojej kolekcji, Ubisoft rozdaje też inne prezenty. To przedmioty do wykorzystania w Far Cry 6 oraz wyzwanie w Assassin’s Creed Valhalla umożliwiające zdobycie miecza Basima.

Przypomnijmy na koniec, że wszystko to jest kontynuacją obchodów 35-lecia działalności Ubisoftu. Do listy udostępnionych już wcześniej gier i przedmiotów wkrótce dołączą kolejne. Póki co stanowi jednak zagadkę, o czym dokładnie mowa.

Źródło: Ubisoft