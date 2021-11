Prawda, że dość dawno nie słyszeliśmy o Beyond Good & Evil 2? Możliwe, że w najbliższym czasie pojawią się nowe informacje, ale mogą okazać się dołujące.

Rozwój gry Beyond Good & Evil 2 nie poszedł jak należy

O Beyond Good & Evil 2 mówi się od lat. Jeśli chodzi jednak o konkretne informacje wprost z obozu producenta, zapowiedź miała miejsce w 2016 roku. Podczas targów E3 2017 pojawił się pierwszy zwiastun gry, a na E3 2018 nawet krótkie fragmenty rozgrywki z wczesnej wersji. Później znów nastała względna cisza, ale wielu graczy liczyło, że prace trwają i idą przynajmniej dość dobrym tempem. Niestety, rzeczywistość może okazać się brutalna.

Na początku tego roku, gdy opublikowaliśmy zestawienie z najciekawszymi grami mającymi pojawić się w 2021 (i częściowo 2022) roku, określiliśmy Beyond Good & Evil 2 mianem świętego graala przygodowych gier akcji. Wraz z upływem kolejnych miesięcy stawało się jasne, że na premierę trzeba będzie poczekać dłużej. Teraz zaczyna wyglądać to jeszcze mniej optymistycznie. Tom Henderson, który uchodzi za informatora publikującego z reguły trafne doniesienia, podaje, iż gra przechodzi kryzys rozwojowy i określana jest już nawet jako „Skull & Bones 2.0”. Bardzo ważne w całej sypiącej się układance miało okazać się odejście Michela Ancela, ojca tej marki.

Czy Beyond Good & Evil 2 zostanie anulowane?

Na oficjalnej stronie gry w aktualnościach ostatni wpis pochodzi z 12 lipca 2020 roku (swoją drogą jest jednym z zaledwie dwóch z całego 2020 roku). Niestety, Tom Henderson nie wyklucza, że Beyond Good & Evil 2 w ogóle nie zadebiutuje. Wedle jego wiedzy obecnie gra jest rozwijana, ale kilka osób ma być przekonanych, że wkrótce zostanie anulowana.

Mamy nadzieję, że tak się jednak nie stanie. Może i Ubisoft dotrzymuje terminów co do swoich największych hitów (dla niektórych tasiemców) pokroju Assassin's Creed, Far Cry czy Tom Clancy's, ale już z innymi projektami miewa ostatnio duże problemy. Poza Skull & Bones okazują się one dotyczyć również Beyond Good & Evil 2, ale i Prince of Persia: The Sands of Time Remake już oficjalnie opóźnionego po raz kolejny.

Mieliście (macie) jakieś większe nadzieje co do Beyond Good & Evil 2?

Źródło: @_Tom_Henderson_