Zgodnie z zapowiedziami, Far Cry 6 bardzo szybko rozrasta się o pierwsze DLC. Tym razem Ubisoft postarał się jednak o to, aby nie spłynęła na niego krytyka.

Vaas: Szaleństwo do Far Cry 6 już dostępny

Premiera Far Cry 6 odbyła się 7 października. Jeszcze zanim do niej doszło dowiedzieliśmy się, że gra zostanie rozbudowana o interesujące DLC pozwalające przypomnieć sobie kilku wyróżniających się antagonistów z tej serii. Początkowo mówiono o przepustce sezonowej, ale już pojawia się możliwość oddzielnego zakupu. Póki co pierwszego DLC - Vaas: Szaleństwo.

Bo co by nie mówić, akurat o czarne charaktery w tej serii Ubisoft potrafi zadbać. A będący tutaj bohaterem Vaas Montenegro z Far Cry 3 to dla wielu graczy najbarwniejsza postać. Tym ciekawiej, że pojawia się tutaj w nie byle jakiej, ale grywalnej roli.

Czy Vaas: Szaleństwo to dobry dodatek?

Vaas: Szaleństwo to dodatek dostępny na wszystkich platformach docelowych gry (PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Xbox One oraz PlayStation 4). Dzięki usłudze Buddy Pass można zagrać w kooperacji nawet jeśli zapraszany znajomy nie jest właścicielem DLC.

A czy warto zagrać? Cóż, wygląda na to, że tak. Pierwsze recenzje omawianego DLC dają póki co średnią ocen nawet minimalnie wyższą niż było to w przypadku podstawowej wersji gry. Niektórzy recenzenci są zdania, że tak dobrego dodatku w tej serii jeszcze nie było. Oczywiście są też bardziej krytyczne głosy, ale wydaje się, że dla graczy mających miłe wspomnienia co do tej szalonej postaci to naprawdę smakowity kąsek.

Pierwsze oceny dodatku Vaas: Szaleństwo:

God is a Geek - 90%

Eurogamer Italy - 80%

Gaming Nexus - 80%

Hobby Consolas - 75%

PC Invasion - 70%

IGN Italia - 70%

Screen Rant - 60%

Kupiliście Far Cry 6? Zamierzacie sprawdzić Vaas: Szaleństwo?

