Firma AOC ostatnio coraz mocniej atakuje na rynku gamingowych monitorów. W ofercie producenta pojawił się nowy model z serii AGON, który, dzięki świetnej specyfikacji, sprawdzi się nie tylko w grach, ale także jako narzędzie dla twórców treści.

Premiera monitora AOC AGON Q27G2S/EU

Model AOC AGON Q27G2S/EU ma zaliczać się do najlepszych monitorów dla graczy. Na uwagę zasługuje efektowny design, ale też bardzo dobra specyfikacja, która powinna zainteresować wymagających użytkowników, także tych oczekujących dobrych parametrów obrazu.

Monitor został wyposażony w 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px. Nie jest to jednak zwykła matryca – ekran wspiera technologię G-Sync Compatible w zakresie odświeżania obrazu od 48 do 165 Hz, co pomaga zniwelować efekt rozrywania obrazu w trakcie dynamicznych gier akcji. Wyrazistość obrazu w dynamicznych scenach można dodatkowo zwiększyć, aktywując funkcję Motion Blur Reduction - jest to podświetlenie stroboskopowe, którego działanie polega na dodaniu czarnej klatki pomiędzy właściwe klatki obrazu.

Co ważne, producent zastosował tutaj 10-bitowy panel, który oferuje lepsze odwzorowanie barw – różnicę można zauważyć np. w bardziej płynnych przejściach tonów danego koloru, dzięki czemu nie tylko odbiór treści jest przyjemniejszy, ale też ich tworzenie jest bardziej dokładne. Konstrukcja powinna zainteresować profesjonalistów zajmujących się edycją zdjęć, grafiką czy montażem filmów.

Graczy zainteresują dodatkowe opcje ułatwiające rozgrywkę. AOC Shadow Control pozwala na rozświetlanie cieni, a AOC Dial Point na pokazanie celownika (co może się sprawdzić w tych grach, gdzie nie jest on dostępny).

Podstawa pozwala na regulację wysokości i pochylenia ekranu, a także obrót o 180 stopni (do pozycji pivot). Producent przewidział też możliwość montażu monitora na uchwycie VESA 100. Do dyspozycji oddano łącznie trzy wejścia obrazu: dwa HDMI 2.0 i jedno DisplayPort 1.4.

Specyfikacja monitora AOC AGON Q27G2S/EU

przekątna: 27 cali

matryca: IPS (10 bit)

rozdzielczość: 2560 x 1440 px (16:9)

odświeżanie: 165 Hz (Nvidia G-Sync Compatible)

kontrast statyczny: 1000:1

kąty widzenia: 178/178 stopni

typowa jasność: 350 cd/m 2

czas reakcji panelu: 4 ms GtG, 1 ms MPRT

wejścia wideo: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

dodatkowe: Motion Blur Reduction, FlickerFree, LowBlueLight, AOC Game Color, AOC Dial Point, AOC Shadow Control, AOC Frame Counter, AOC G-Menu

wymiary: 398-528 x 611 x 227 mm

waga: 5,6 kg

Świetna specyfikacja w dobrej cenie

Model AOC AGON Q27G2S/EU ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu – monitor został wyceniony na 1569 złotych, co przy tych parametrach wydaje się naprawdę niezłą propozycją.

A co Wy myślicie o nowym modelu od AOC AGON?

Źródło: AOC